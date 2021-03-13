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Все инвестфонды Дании отказались от облигаций Таракана
Источник материала: Хартия'97
Все инвестфонды Дании отказались от облигаций Таракана
Токсичность активов делает их крайне непривлекательными для бизнеса.
Режим Лукашенко стал настолько токсичным, что с ним отказывается работать даже не самый разборчивый бизнес.
Ранее датские инвестфонды BankInvest, Juske Invest и Sparinvest отказались держать гособлигации Беларуси из-за возможных репутационных издержек. Теперь к ним присоединился и фонд Nordea, имевший облигации на сумму в 186 млн датских крон (около 30 млн евро), сообщает
В комментарии газете Børsen руководитель отдела устойчивых инвестиций Nordea Asset Management Эрик Педерсен заявил: «Дебаты, которые велись вокруг ситуации [с беларускими евробондами], произвели на нас впечатление. Мы еще раз обдумали наши инвестиции в Беларусь и решили, что у нас больше не должно быть этих облигаций».
В своем комментарии руководитель также упомянул принципы ответственного инвестирования ESG, которым Nordea следует.
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Токсичность активов делает их крайне непривлекательными для бизнеса.
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