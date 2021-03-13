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Все инвестфонды Дании отказались от облигаций Таракана

13.03.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Все инвестфонды Дании отказались от облигаций Таракана

  • 13.03.2021, 10:09
Все инвестфонды Дании отказались от облигаций Таракана

Токсичность активов делает их крайне непривлекательными для бизнеса.

Режим Лукашенко стал настолько токсичным, что с ним отказывается работать даже не самый разборчивый бизнес.

Ранее датские инвестфонды BankInvest, Juske Invest и Sparinvest отказались держать гособлигации Беларуси из-за возможных репутационных издержек. Теперь к ним присоединился и фонд Nordea, имевший облигации на сумму в 186 млн датских крон (около 30 млн евро), сообщает «Страна для жизни».

В комментарии газете Børsen руководитель отдела устойчивых инвестиций Nordea Asset Management Эрик Педерсен заявил: «Дебаты, которые велись вокруг ситуации [с беларускими евробондами], произвели на нас впечатление. Мы еще раз обдумали наши инвестиции в Беларусь и решили, что у нас больше не должно быть этих облигаций».

В своем комментарии руководитель также упомянул принципы ответственного инвестирования ESG, которым Nordea следует.

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Токсичность активов делает их крайне непривлекательными для бизнеса.
 
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