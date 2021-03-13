Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, как с помощью завтрака избавиться от гипертонии 13.03.2021, 9:58

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Американские специалисты открыли достаточно простой способ.

Гипертония является серьезным заболеванием, которое вынуждает людей соблюдать определенную диету, регулярно измерять показатели давления и держать под рукой лекарственные препараты. Однако при помощи некоторых мер профилактики можно защититься от развития недуга, пишет lenta.ua .

Американские ученые открыли достаточно простой способ. Как оказалось, правильный завтрак может стать отличным способом профилактики гипертонии. В особенности, если в него входят куриные яйца. Исследования показывают, что именно белок способствует снижению показателей давления.

Рацион питания в целом следует откорректировать. Стоит обратить внимание на ценные источники калия - чернослив, изюм, батат, дыню, томаты. Также контролируйте количество соли: ее стоит свести к минимуму. Ее можно запросто заменить лимонным соком, который в разумных количествах полезен для здоровья.

Помимо прочего, при предрасположенности к гипертонии нужно отказаться от спиртных напитков и бросить курить.

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