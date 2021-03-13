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Медики выяснили, как с помощью завтрака избавиться от гипертонии

13.03.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, как с помощью завтрака избавиться от гипертонии

  • 13.03.2021, 9:58
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Медики выяснили, как с помощью завтрака избавиться от гипертонии

Американские специалисты открыли достаточно простой способ.

Гипертония является серьезным заболеванием, которое вынуждает людей соблюдать определенную диету, регулярно измерять показатели давления и держать под рукой лекарственные препараты. Однако при помощи некоторых мер профилактики можно защититься от развития недуга, пишет lenta.ua.

Американские ученые открыли достаточно простой способ. Как оказалось, правильный завтрак может стать отличным способом профилактики гипертонии. В особенности, если в него входят куриные яйца. Исследования показывают, что именно белок способствует снижению показателей давления.

Рацион питания в целом следует откорректировать. Стоит обратить внимание на ценные источники калия - чернослив, изюм, батат, дыню, томаты. Также контролируйте количество соли: ее стоит свести к минимуму. Ее можно запросто заменить лимонным соком, который в разумных количествах полезен для здоровья.

Помимо прочего, при предрасположенности к гипертонии нужно отказаться от спиртных напитков и бросить курить.

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Американские специалисты открыли достаточно простой способ.
 
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