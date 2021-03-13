Источник материала: Хартия'97

«Этот театр абсурда скоро закончится» 13.03.2021, 9:49

Как семья ждет на свободу белорусских рыцарей.

Жизнь в семье Самусенков разделилась на «до» и «после»: Людмила собственноручно ткала и вышивала своим сыновьям одежду. С ноября – живет письмами из тюрьмы, сообщает «Белсат» .

«Если сыновья оказались за решеткой, то это шок – просто шок. Твою семью порвали на куски и разбросали. И мы сидим втроем: я, Андрей и Тагир – и не знаем, что делать. Ведь дети – где-то там, невестки – где-то там, внуки – где-то там, все, мир закончился», – вспоминает события осени мать Алексея и Кима Людмила Самусенко.

Братьев Кима и Алексея Самусенков задержали с разницей один день – в начале ноября. Обоим предъявили стандартное обвинение об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». Но в это не верят ни их родные, ни друзья: братья в действительности – хорошие организаторы рыцарских фестивалей.

«Часто ездим на природу, на фестивали, в клубе вместе давно занимаемся – интересно. Это шлем, с забралом, не совсем «боевой», пометок на нем мало», – говорит Сергей, друг братьев-Самусенков.

«Люди, бегущие вечером домой, чтобы укладывать детей спать, искупать и почитать книжку – разве они могут сделать что-то плохое», – говорит Мария, школьная подруга братьев Самусенков.

А еще братья Самусенко – сильные любители охоты, к которой сыновей приучил папа. Теперь охотничье оружие забрали и у сыновей, и у отца вместе со всей компьютерной техникой. На каком основании – неизвестно.

«Моя беда в том, что в нашем государстве я не могу защитить ни дома, ни своих родных – ничего. Это очень депрессирует…. Но мы будем жить и дальше. Этот театр абсурда закончится», – убежден папа Алексея и Кима Андрей Самусенко.

Людмила и Андрей Самусенко также очень благодарят за поддержку всех знакомых и незнакомых людям, говоря: «Без наших белорусов мы бы не справились».

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