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По Минску ездит троллейбус с огромным бело-красно-белым флагом
Источник материала: Хартия'97
По Минску ездит троллейбус с огромным бело-красно-белым флагом
Белорусов призвали провести челлендж с национальной символикой в общественном транспорте.
В минском троллейбусе появилось обращение к партизанам по всей стране провести бело-красно-белый челлендж в общественном транспорте Беларуси.
Видео троллейбуса, который едет по столице с огромным бело-красно-белым флагом, опубликовал телеграм-канал
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Белорусов призвали провести челлендж с национальной символикой в общественном транспорте.
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