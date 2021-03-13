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По Минску ездит троллейбус с огромным бело-красно-белым флагом

13.03.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По Минску ездит троллейбус с огромным бело-красно-белым флагом

  • 13.03.2021, 9:30
  • 2,542
По Минску ездит троллейбус с огромным бело-красно-белым флагом

Белорусов призвали провести челлендж с национальной символикой в общественном транспорте.

В минском троллейбусе появилось обращение к партизанам по всей стране провести бело-красно-белый челлендж в общественном транспорте Беларуси.

Видео троллейбуса, который едет по столице с огромным бело-красно-белым флагом, опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусов призвали провести челлендж с национальной символикой в общественном транспорте.
 
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