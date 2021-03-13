Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере "либо хорошо, либо ничего"? И стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он "проводит с ребенком мало времени"?

Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.

01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?

03:00 Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями

08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы

10:40 Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего

13:45 Как сообщить ребенку о разводе

16:41 Что делать, если родители расходятся "в гневе"

19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенку

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