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"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

13.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере "либо хорошо, либо ничего"? И стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он "проводит с ребенком мало времени"? 

© AFP 2020 / VALERY HACHE
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Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.

01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?

03:00 Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями

08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы

10:40 Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего

13:45 Как сообщить ребенку о разводе

16:41 Что делать, если родители расходятся "в гневе"

19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенку

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