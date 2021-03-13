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«Зеленые» кредиты, космическая программа и скидки на обувь: топ-новости банков в марте
Источник материала: Tut.by
Новые кредиты, возможность делать переводы в валюте за границу с мобильника и новая скидочная программа — FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты появились в банках с приходом весны.
Кредиты на «зеленые» товары
Сумма кредита — до 6 тысяч рублей, предоставляется от только в безналичной форме (на основании счет-фактуры или договора купли-продажи), под ставку 14,68 процентов годовых.
Перевод за границу со смартфона
Теперь с карточки
Перевести деньги с карты на карту могут владельцы карт Visa и Mastercard. Комиссия составит 1,5% от суммы перевода + 3 BYN.
Новая программа лояльности для владельцев «пластика»
Ее
После того, как владелец карточки зарегистрируется на сайте программы, за каждую покупку ему будут начисляться от 1% до 3% от суммы безналичной операции из расчета 1 балл = 1 рубль.
Использовать накопленные баллы также просто: обменяв баллы на промокод партнеров программы номиналом от 10 до 100 рублей вы сможете оплатить до 99 процентов стоимости различных товаров и услуг от бытовой техники до продуктов питания, билетов в кино, салонов красоты, кафе и ресторанов и так далее.
На чем еще предлагают сэкономить банки
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты появились в банках с приходом весны.
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