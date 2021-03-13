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«Зеленые» кредиты, космическая программа и скидки на обувь: топ-новости банков в марте

13.03.2021 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые кредиты, возможность делать переводы в валюте за границу с мобильника и новая скидочная программа — FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты появились в банках с приходом весны.

Кредиты на «зеленые» товары


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Приорбанк предложил потребительский кредит с акцентом на экологию — оформить его можно на товары, которые сократят расходы тепло-, электроэнергии и водных ресурсов. Например, это могут быть окна, рамы, системы отопления, утепления фасадов, бойлеры и так далее. Также с помощью кредита можно оплатить и ремонтные, монтажные, кровельные и другие работы, установку водонагревателей, систем вентиляции и так далее.

Сумма кредита — до 6 тысяч рублей, предоставляется от только в безналичной форме (на основании счет-фактуры или договора купли-продажи), под ставку 14,68 процентов годовых.

Перевод за границу со смартфона


Фото: John Tuesday / Unsplash

Теперь с карточки Альфа-Банка можно сделать валютный перевод на карточку заграничного банка в 70 странах мира. Транзакция будет совершена в валюте получателя, поэтому владелец карточки не будет терять на разнице курсов.

Перевести деньги с карты на карту могут владельцы карт Visa и Mastercard. Комиссия составит 1,5% от суммы перевода + 3 BYN.

Новая программа лояльности для владельцев «пластика»


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ее запустил Технобанк. Программа «Космос» доступна всем владельцам личных и зарплатных карточек Visa Технобанка: Visa Classic, премиальных Visa Gold и Visa Platinum, а также платежной карточки Космос (Visa Rewards).

После того, как владелец карточки зарегистрируется на сайте программы, за каждую покупку ему будут начисляться от 1% до 3% от суммы безналичной операции из расчета 1 балл = 1 рубль.

Использовать накопленные баллы также просто: обменяв баллы на промокод партнеров программы номиналом от 10 до 100 рублей вы сможете оплатить до 99 процентов стоимости различных товаров и услуг от бытовой техники до продуктов питания, билетов в кино, салонов красоты, кафе и ресторанов и так далее.

На чем еще предлагают сэкономить банки

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