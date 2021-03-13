ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте строят квартал таунхаусов в скандинавском стиле. Смотрите, что там происходит

13.03.2021 10:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте идет строительство «Скандинавского предместья» — нового квартала таунхаусов в микрорайоне Плоска между улицами Калиновая и 10-я Вересковая, пишет «Брестская газета».


Фото: Ирина Шатило

За девять месяцев, что идет стройка, почти успели возвести коробки шести домов, на очереди еще один — уже залит его фундамент.


Пока стройка развернулась лишь по левую сторону улицы Вересковой, если двигаться от Городской, но по проекту таунхаусы будут по обе стороны от проезжей части. Еще в конце мая прошлого года на этом месте был пустырь, где выгуливали собак местные жители, а здешние дети играли в футбол и другие подвижные игры.


Здесь планируют построить 32 блокированных жилых дома — таунхауса. Концепция предусматривает 10 типов зданий различной планировки. Жилой комплекс по проекту будет выполнен в единой стилистике отделки фасадов: в облицовке используют натуральное дерево, плитку под кирпич, штукатурку с фактурой «камешки» и «под бетон», применят террасную доску. Дома будут отличаться разнообразной планировкой и различными решениями крыши: плоской и скатной.


Каждый таунхаус будет стоять на участке от трех до шести соток и иметь личный внутренний двор. Перед квартирами — навесы и парковки для личных автомобилей.


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Это надо видеть. Самым татуированным человеком в Германии стал 72-летний пенсионер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by