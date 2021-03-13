В Бресте строят квартал таунхаусов в скандинавском стиле. Смотрите, что там происходит

Источник материала: Tut.by

В Бресте идет строительство «Скандинавского предместья» — нового квартала таунхаусов в микрорайоне Плоска между улицами Калиновая и 10-я Вересковая, пишет «Брестская газета» .



Фото: Ирина Шатило

За девять месяцев, что идет стройка, почти успели возвести коробки шести домов, на очереди еще один — уже залит его фундамент.





Пока стройка развернулась лишь по левую сторону улицы Вересковой, если двигаться от Городской, но по проекту таунхаусы будут по обе стороны от проезжей части. Еще в конце мая прошлого года на этом месте был пустырь, где выгуливали собак местные жители, а здешние дети играли в футбол и другие подвижные игры.





Здесь планируют построить 32 блокированных жилых дома — таунхауса. Концепция предусматривает 10 типов зданий различной планировки. Жилой комплекс по проекту будет выполнен в единой стилистике отделки фасадов: в облицовке используют натуральное дерево, плитку под кирпич, штукатурку с фактурой «камешки» и «под бетон», применят террасную доску. Дома будут отличаться разнообразной планировкой и различными решениями крыши: плоской и скатной.





Каждый таунхаус будет стоять на участке от трех до шести соток и иметь личный внутренний двор. Перед квартирами — навесы и парковки для личных автомобилей.



