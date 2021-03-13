Появилось видео, как силовики ломают двери в Гродненском детском хосписе

Источник материала: Салiдарнасць

Неизвестные люди взломали двери в помещении, которые занимал Гродненский детский хоспис. Об этом сообщила в соцсетях директор учреждения Ольга Величко, которая была вынуждена эмигрировать за границу от преследования.

По таймеру в левом верхнем углу видно, что произошло это в пятницу 12 марта после 17:00, обратило внимание Еврорадио .

Ольга Величко участвовала в мирных акциях протеста и публично выступила против насилия со стороны силовиков. После этого на нее возбуждено уголовное дело по экономической статье, и женщина была вынуждена эмигрировать.

Сам хоспис выселяют из гродненской детской поликлиники №2, где он арендовал помещения. Прокуратура подала на хоспис в суд, чтобы принудительно расторгнуть договор на аренду помещений и выселить его.