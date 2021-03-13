«Чистки» в правительстве: убрали политически нелояльных?

Источник материала: Салiдарнасць

Особенно много увольнений в Министерстве по налогам и сборам (МНС).

11 марта Александр Лукашенко назначил пять новых заместителей министров. В постановлении правительства от 12 марта № 140 сообщается кого они заменят.

Андрей Авдеев уволен с должности замминистра юстиции. Лишился должности замминистра энергетики Вадим Закревский. Ирина Осмола освобождена от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации.

Во всех перечисленных случаях увольнение произошло по соглашению сторон, пишут Naviny .

Также от должности освобождена замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко — с формулировкой «в связи с выходом в отставку».





Светлана Шевченко. Фото БЕЛТА

Информация о том, что в Министерстве по налогам и сборам грядут кадровые перемены, появились еще в конце февраля, пишет FINANCE.TUT.BY . Сотрудники ведомства сообщали, что якобы пришел некий список фамилий работников, с которыми нужно распрощаться. Сообщалось, что в этом списке якобы значатся порядка 18 человек, в том числе и заместитель министра Светлана Шевченко.

Источники утверждали, что среди возможных причин потенциальных увольнений — взгляды некоторых работников на общественно-политическую ситуацию в стране.