ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

13.03.2021 10:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал санкции США против миллиардера Игоря Коломойского.

"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в профиле офиса президента Facebook в пятницу, 12 марта.

"Фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое - поддерживается, второе - заканчивается", - добавил украинский лидер.

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и его ближайших родственников 5 марта. В заявлении Госдепартамента отмечалось, что, будучи председателем Днепропетровской областной госадминистрации, Коломойский был причастен к коррупционным преступлениям. "Кроме прочего, он использовал свое политическое влияние и государственные полномочия для личного обогащения", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен. Коломойский возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал санкции США против миллиардера Игоря Коломойского.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зеленые» кредиты, космическая программа и скидки на обувь: топ-новости банков в марте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by