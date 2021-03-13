Вышел ли на волю академик Белецкий?













Александр Белецкий. Фото: TUT.BY





уточнила подробности у одного из адвокатов академика. «Народная Воля»подробности у одного из адвокатов академика.





«Пока никаких хороших новостей нет», – говорит Сергей Буякевич.





Может ли известный доктор быть освобожден условно-досрочно?





По словам адвоката, «здесь есть нюансы: в законодательство были внесены изменения, которые вступают в силу с 13 апреля этого года. Но есть перечень лиц, к которым не применяется условно-досрочное освобождение или замена наказания на более мягкое, – в него попадают и осужденные за коррупционные преступления».





«Только после того, как начнут действовать изменения в УК и УПК, можно будет ставить вопрос о возможности применения данной нормы к моему подзащитному», – говорит адвокат про возможность условно-досрочного освобождения академика.





Для осужденных за коррупцию также не предусмотрена амнистия.





Зато Александр Белецкий может написать прошение о помиловании – его будет рассматривать специальная комиссия, а решение принимать глава государства. Адвокат не в курсе, намерен ли известный доктор обратиться с подобным ходатайством.





«Он может это сделать, и не ставя своих адвокатов в известность, – говорит он. – Я не владею информацией, писал Белецкий такие прошение или нет».





Последний раз Сергей Буякевич виделся с Александром Белецким накануне рассмотрения его апелляционной жалобы в Верховном суде – приговор экс-директору РНПЦ травматологии и ортопедии оставили в силе.





Как сообщала «Народная Воля», в феврале 2019 года Минский городской суд признал 61-летнего профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси, академика, лауреата Госпремии виновным в получении взяток. А в его гараже нашли 500 тысяч долларов. Их вначале арестовали, однако позже суд вернул академику деньги – в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым исключено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.





Белецкого приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наручники на него надели в зале суда. В своем последнем слове известный доктор признал вину в том, что брал деньги, которые считал подарками от друзей, и заявил, что проявил слабость, не возвратив их. Академик просил не лишать его работы.





Александр Белецкий отбывает наказание в витебской исправительной колонии № 3 в поселке Витьба.



