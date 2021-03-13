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Роналду может вернуться в "Реал"
Источник материала: Партизан
Туринский "Ювентус" готов расстаться с 36-летним португальцем этим летом, СМИ подбирают возможные варианты продолжения карьеры футболиста.
Фото: REUTERS / MASSIMO PINCA
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Португальский нападающий Криштиану Роналду может вновь стать игроком мадридского "Реала",
Туринский "Ювентус", цвета которого 36-летний Роналду защищает в настоящее время, намерен продать форварда летом из-за его высокой зарплаты – португалец получает 31 миллион евро в год. Руководство "Юве" готово расстаться с футболистом не менее чем за 60 миллионов евро. Его контракт с туринцами рассчитан до июня 2022 года.
Агент Роналду Хорхе Мендеш связался с "Реалом" и обсудил с клубом возможность трансфера.
Вместе с тем, как стало известно накануне, португалец связался с владельцем "Интер Майами" Дэвидом Бекхэмом и обсудил с ним переход в клуб MLS.
СМИ также в качестве возможного варианта продолжения карьеры Роналду называли ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне Роналду забил 27 мячей и отдал четыре голевых передачи в 32 матчах во всех турнирах.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе мадридцев он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, португалец четырежды побеждал в Лиге чемпионов.
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Туринский "Ювентус" готов расстаться с 36-летним португальцем этим летом, СМИ подбирают возможные варианты продолжения карьеры футболиста.
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