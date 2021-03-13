Число близнецов среди новорожденных в мире достигло пика









пишет Sputnik, это следует из результатов исследования, опубликованного в научном издании Human Reproduction. Ученые фиксируют рекордное число рождаемых близнецов в мире и предполагают, что их количество достигло пика, поэтому в будущем оно может оставаться на плато или пойдет на спад,Sputnik, это следует из результатов исследования, опубликованного в научном издании Human Reproduction.





Исследователи из Великобритании, Франции и Нидерландов выяснили, что сейчас каждый 42-й ребенок на планете – близнец, а ежегодно в мире появляется около 1,6 миллиона пар близнецов. Таким образом, их число за 30 лет увеличилось почти на треть.





Быстрее всего количество таких детей растет в Европе, Северной Америке и Азии, однако лидером по числу близнецов, как и в конце ХХ века, остается Африка. Снижается этот показатель только в регионах Латинской Америки.





Эксперты связывают отмеченные тенденции с распространением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также большую роль сыграло то, что рожающие женщины стали старше – шанс стать матерью близнецов увеличивается с возрастом.















