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В Гомеле сегодня из-за Масленицы закрыто движение транспорта. Где и когда
Источник материала: Tut.by
В Гомеле 13 марта в связи с праздничными гуляниями, посвященными Масленице, закрыто движение для всех видов транспорта на некоторых участках дорог. Об этом
Движение транспорта закрыто с 10.00 до 17.00 в микрорайоне Костюковка со стороны улиц Независимости, Первомайской и Октябрьской, а также с 10.00 до 16.00 от съезда с проспекта Речицкого до жилого дома № 8 по улице Павлова.
ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать маршрут, учитывая эту информацию.
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ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать маршрут, учитывая эту информацию.
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