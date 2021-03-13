В Гомеле сегодня из-за Масленицы закрыто движение транспорта. Где и когда

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 13 марта в связи с праздничными гуляниями, посвященными Масленице, закрыто движение для всех видов транспорта на некоторых участках дорог. Об этом предупреждает милиция региона.

Движение транспорта закрыто с 10.00 до 17.00 в микрорайоне Костюковка со стороны улиц Независимости, Первомайской и Октябрьской, а также с 10.00 до 16.00 от съезда с проспекта Речицкого до жилого дома № 8 по улице Павлова.

ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать маршрут, учитывая эту информацию.

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