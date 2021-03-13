Стало известно, сколько миллионов белорусов живет на сумму до 500 рублей в месяц (по статистике)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 45,5% населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей, а свыше 1000 рублей — 8,7%. Это следует из данных Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в 2020 году.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным на 1 апреля 2020 года, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что примерно 4 миллиона 276 тысяч человек живут на сумму до 500 рублей в месяц. Порядка 818 тысяч человек в месяц имеют 1000 рублей (8,7%), а сумму до 200 рублей — 141 тысячи человек.

Напомним, в правительстве заявляют , что практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. Другими словами, в стране почти не осталось организаций с зарплатами ниже этой суммы. С теми, которые недотягивают до «попиццот» рублей, обещают разобраться до конца марта. Напомним, власти решают этот вопрос с 2019 года: тогда они планировали, что к концу года останется несколько десятков организаций с зарплатой ниже 500 рублей, а в 2020-м намеревались заняться теми, где меньше 600 рублей. Сейчас снова говорят про «попиццот» рублей. Но нужно учитывать несколько немаловажных моментов, когда речь идет про зарплаты до 500 рублей.

По состоянию на 10 марта более чем по 30 тысячам вакансий, которые значились в общереспубликанском банке, — зарплата была до 500 рублей. Суммы в вакансиях, как правило, указаны до уплаты налогов. Всего в банке было размещено почти 76 тысяч предложений от нанимателей.

Какие планы по реальным доходам

Чиновники, несмотря на неуверенность в восстановлении в 2021-м году мировой экономики (читай — и белорусской), рассчитывают на рост реальных доходов населения. Премьер-министр Роман Головченко заявлял, что одна из ключевых задач на 2021 год — «не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения».

Реальные располагаемые доходы населения, по планам чиновников, должны вырасти на 1,6%.