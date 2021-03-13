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Стало известно, сколько миллионов белорусов живет на сумму до 500 рублей в месяц (по статистике)
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 45,5% населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей, а свыше 1000 рублей — 8,7%. Это следует из данных Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в 2020 году.
По данным на 1 апреля 2020 года, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что примерно 4 миллиона 276 тысяч человек живут на сумму до 500 рублей в месяц. Порядка 818 тысяч человек в месяц имеют 1000 рублей (8,7%), а сумму до 200 рублей — 141 тысячи человек.
Напомним, в правительстве
По состоянию на 10 марта более чем по 30 тысячам вакансий, которые значились в общереспубликанском банке, — зарплата была до 500 рублей. Суммы в вакансиях, как правило, указаны до уплаты налогов. Всего в банке было размещено почти 76 тысяч предложений от нанимателей.
Какие планы по реальным доходам
Чиновники, несмотря
Реальные располагаемые доходы населения, по планам чиновников, должны вырасти на 1,6%.
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В Беларуси 45,5% населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей, а свыше 1000 рублей - 8,7%. Это следует из данных Белстата о распределении населения по...
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