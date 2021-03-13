Источник материала: Хартия'97

Узурпатору перекрыли главный кран с «кислородом» 3 13.03.2021, 10:59

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Фото: Владимир Цвирко

Окружение готово «сдать» неудачника?

Истощение финансовых ресурсов беларуского режима - процесс, ставший очевидным еще прошлой осенью. Падают золотовалютные резервы , экспорт товаров и услуг, реальные доходы населения. При этом резко растет инфляция, внешний и внутренний долг, а также число госпредприятий в предбанкротном состоянии, пишет телеграм-канал «Кукловод и овца» .

Правительство Лукашенко, в свойственной ему страусиной манере игнорировало нарастающий ком экономических проблем вплоть до последних недель, когда стали появляться сообщения о переводе госаппарата в режим жесткой экономии. Анекдотичные запреты на использование электрочайников и звонков с рабочих телефонов затронули не только гражданские службы, но и силовиков, на которых диктатуры обычно экономят в последнюю очередь.

Возникает вопрос, почему режим при всей очевидности финансовых проблем еще полгода назад переходит в режим экономического выживания только сейчас. Мы полагаем, что причиной тому - провал сочинских переговоров.

После Сочи Лукашенко, очевидно, провел собрание со своими приближенными, где поставил их перед неприятных фактом: российских денег нет и не предвидится, крутитесь, как хотите. Поскольку решать реальные экономические проблемы режимные чиновники не умеют, то и началась вся эта смехотворная экономия на скрепках.

Прямо сейчас Лукашенко нарушает негласное, но фундаментальное соглашение с собственным системой. Он всегда был тем, кто приносит российские деньги, получая в обмен абсолютную лояльность режима.

Сейчас у бывшего правителя больше нет московских пряников для своих соратников. А когда нет пряников, то предлагают кнут. Кнутом в этом случае могут послужить страшилки об углубленной интеграции. Лукашенко наверняка уже начал пугать (пока не публично) силовиков и чиновников теми бедами, что свалятся на них с приходом России.

Но не одним лишь отказом от кредитов ограничивается экономическое давление Москвы. Как мы можем судить по многочисленным сообщениям, россияне взялись за сигаретную и цветочную контрабанду, которой активно занимается ближний круг Лукашенко. В этом контексте примечательна фигура нового посла РФ в Беларуси .

Евгений Лукьянов более десятка лет работал на высоких должностях в российских госбанках. Там его зоной ответственности были коррупция и отмывание денег (точнее борьба с ними, хотя кто знает, как там все устроено в Московском государстве).

Российские СМИ прямо говорят о том, что в Беларуси посол Лукьянов займется по сути тем же самым, а именно: разоблачением схем, при помощи которых Лукашенко паразитирует на восточном соседе.

Вывод. Москва решила держать Лукашенко но коротком экономическом поводке. Тот пока сопротивляется и до определенного момента готов жертвовать госэкономикой (а значит и своей легитимностью внутри режима). При этом то, что сейчас делает Кремль, нельзя даже назвать давлением. Отказ от безнадежных кредитов и борьба с экономическим паразитизмом - это разумная политика в собственных национальных интересах России, давно уже пора.

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