Источник материала: Хартия'97

Убить Эскобара: как шотландский наемник охотился на кокаинового короля 13.03.2021, 10:49

Фото: Two Rivers Media

Невероятная история, которая завершилась еще более неожиданным финалом.

В 1989 году отряд британских наемников во главе с шотландцем Питером Макэлисом отправился в самое сердце кокаиновой империи Пабло Эскобара, чтобы уничтожить человека, считавшегося самым опасным в мире, пишет ВВС .

Лидер колумбийского медельинского картеля Пабло Эскобар, один из самых богатых преступников в истории, был крупнейшим производителем и продавцом кокаина. Его картель обеспечивал до 80% мирового оборота этого наркотика.

Конкурирующая колумбийская группировка наняла ветерана британского спецназа САС, чтобы избавиться от Эскобара.

Новый документальный фильм "Убить Эскобара" повествует об этой операции, ее провале и одном из участников.



Фото: Getty Images

Режиссер Дэвид Уитни рассказывает, что Макэлис, родившийся в Глазго в 1942 году, был сложным человеком с массой внутренних проблем.

Он вырос в Ридри, пригороде крупнейшего города Шотландии, рядом с печально знаменитой тюрьмой Барлинни, где сидел его отец - мужчина крутого нрава и склонный к насилию.

"Армия дала мне технику убийства, а Глазго - бойцовские качества", - говорит в фильме 78-летний Макэлис.

Чтобы найти выход своей природной агрессивности, он в 17 лет записался в парашютно-десантные войска, и вскоре стал военнослужащим элитного 22-го полка САС.



Фото: Two Rivers Media

В 1969 году, после участия в спецоперациях в джунглях Борнео, где САС помогала султану Брунея в борьбе с повстанцами, которых поддерживала Индонезия, Макэлис уволился из армии. Это решение он считает главной ошибкой своей жизни.

Ветеран кочевал с одной работы на другую и нигде не задерживался надолго. Он чувствовал себя потерянным неудачником, стал раздражительным, попал в тюрьму за избиение своей девушки.

Выйдя на свободу, Макэлис подался в "солдаты удачи". Полученные в армии навыки он использовал в Анголе, Южной Родезии (ныне Зимбабве) и ЮАР.

В 1976 году в Анголе он познакомился с неким Дэйвом Томкинсом. Тот был не очень хорошим солдатом, зато умел заключать сделки и добывать оружие.

Они стали неразлучными друзьями, и именно Томкинс передал Макэлису заказ на Эскобара.



Фото: Two Rivers Media

Хорхе Сайседо из наркокартеля "Кали" задумал покончить с более сильным соперником и поручил Томкинсу подобрать нужных людей. Первым, к кому обратился посредник, был Макэлис.

"Само собой, вам не предложат убить Эскобара, если у вас нет соответствующего опыта и репутации, - говорит Макэлис. - Моральные соображения меня не сдерживали. Я не рассматривал это как убийство. Для меня он был просто целью".

По мнению картеля "Кали", с Эскобаром удобнее всего было покончить на его роскошном ранчо "Асьенда Наполи".

Автоматы и бомбы

В громадном поместье, помимо всего прочего, имелись зоопарк с экзотическими животными, коллекция роскошных винтажных автомобилей, частный аэропорт и арена для боя быков.

Макэлис совершил разведывательный полет над ранчо и сказал, что задача выполнима. Операция началась.

Томкинс завербовал 12 наемников - из тех, кого знал лично или по рекомендациям.

Хорхе Сайседо и картель Кали помогли им въехать в Колумбию и платили каждому киллеру по пять тысяч долларов в месяц плюс полное возмещение всех расходов. Томкинс как командир получал тысячу долларов в день.



Фото: Two Rivers Media

Создатели фильма включили в него кадры видео, снятого Томкинсом, на котором наемники держат в руках пачки денег.

Несколько дней они провели в Кали, но там группа могла привлечь к себе внимание, поэтому наемники переместились на отдаленное ранчо. Там им передали целый арсенал оружия.

"Это было как Рождество с подарками, - вспоминает Макэлис. - Все, чего можно пожелать, имелось к нашим услугам".

Будущие киллеры усиленно тренировались, но только Томкинс и Макэлис знали, кого предстоит убить.

Боевая подготовка велась в джунглях, чтобы никто не слышал выстрелов и взрывов.



Фото: Two Rivers Media

Один член группы раздумал участвовать и был отпущен домой. Впоследствии он продал эту историю газетам, но не назвал имен и ключевых подробностей.

План предусматривал, что группа высадится на ранчо Эскобара с двух вертолетов, перестреляет охрану, доберется до кокаинового короля и доставит заказчикам его голову.

Узнав от агента картеля "Кали", что Эскобар прибыл на рачно, наемники вылетели на дело.

Но операция сорвалась.

Вертолет, в котором находились Макэлис и Томкинс, разбился в горах из-за низкой облачности. Пилот погиб.

Обещание, данное Господу

Остальные остались живы, но Макэлис из-за травмы не мог спуститься с горы самостоятельно. Три дня он пролежал на месте катастрофы, страдая от мучительной боли в ожидании, когда товарищи вернутся и вывезут его.

Эскобар узнал о попытке покушения и послал своих людей прочесывать местность.

"Если бы Пабло удалось меня поймать, моя смерть не была бы легкой", - говорит Макэлис.



Фото: Two Rivers Media

В эти три дня он усердно обещал Богу больше не грешить.

"Я говорил себе: "Ты грязный низкий мерзавец, а не человек, ты должен изменить свою жизнь!" - вспоминает он.

Всю жизнь Макэлис больше всего винил себя не за участие в войнах, а за то, что не состоялся как муж и отец.

"Мне есть о чем пожалеть, но это не связано с солдатской частью моей жизни", - признается он.

По словам бывшего наемника, только в старости он обрел душевный покой.

Что же касается Пабло Эскобара, то он был застрелен в декабре 1993 года колумбийским спецназом при сопротивлении аресту.

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