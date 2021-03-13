Источник материала: Хартия'97

Новая беда Путина: немцы не хотят «стоять на службе» у Кремля Лилия Корнилова, «Обозреватель»

13.03.2021, 10:32

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Германия нанесла сокрушительный удар по бывшему резиденту.

Не успели мы "посочувствовать" немецкому подразделению роспропаганды, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке), которых отказались обслуживать европейские банки, как пришла новая беда. Во вторник, 9 марта, крупнейшая немецкая газета Bild опубликовала журналистское расследование под заголовком "Я должен был следить за Навальным". Статья о том, как якобы в RT DE заставляли немецких сотрудников "шпионить" за российским оппозиционером и его соратниками в августе — сентябре 2020 года.

Немецкие журналисты пришли к выводу, что российские государственные СМИ в Германии занимаются не только "антизападной пропагандой", но и "участвуют в шпионской деятельности на немецкой земле", используя "российскую зарубежную телекомпанию RT DE". Обличил российских шпионов простой немецкий журналист Даниэль Ланге, который до недавнего времени работал на телеканал. И все потому, что роспропаганда не придумала ничего лучшего, как поручить немцу следить за русскими и докладывать им (неужто в России закончились "Русланы Бошировы" и "Александры Петровы", что пришлось отправлять на столь деликатное задание не российских, а немецких сотрудников). В итоге он уволился, написал книгу "Внутри немецкого RT" и дал интервью газете Bild.

Итак, 22 августа 2020 года в Германию прибыл Алексей Навальный на диагностику и лечение после отравления веществом нервнопаралитического действия группы "Новичок". А на следующий день Даниэль Ланге получил задание собрать информацию о пребывании российского оппозиционера в Берлине. Для инструкций и передачи информации был создан чат в Telegram, который сначала назвали N Berlin, а потом переименовали в Berlin Special. В нем состояли сотрудники телеканала Динара Токтосунова и Екатерина Мавренкова, главный редактор сайта Иван Клепов и коллега Ланге, имя которого Bild не стало раскрывать. Журналист считал, что будет собирать информацию для документального фильма или статьи о Навальном (о святая простота!), но ему сказали, что это — "чистое расследование", информация нужна "для оказания консультационных услуг", о задании нельзя никому рассказывать, включая остальных сотрудников телеканала.

Сначала Ланге отправили к федеральной клинике, где мог быть Навальный, и поручили разведать обстановку и фотографировать военных, охранявших территорию. Журналист возразил, что это незаконно, на что получил ответ в духе: "Партия сказала: „Надо!", комсомол ответил: „Есть!"" "Я не хотел считать солдат. Вдобавок у нас почему-то создалось впечатление, что мы были здесь тайно", — цитирует Даниэля Ланге немецкая газета.

Когда стало понятно, что Навальный в клинике Charite, журналиста отправили туда. Перед ним стояла задача проникнуть в здание под видом пациента, и проверить, сколько "контрольно-пропускных пунктов" он преодолеет, оставаясь незамеченным, и удастся ли ему добраться до палаты, где находится политик. Все это "попахивало" шпионажем, и Ланге возразил, что он "не секретный агент!", но это нисколько не смутило руководство. "Я все больше и больше осознавал, что „противниками" в этом деле были не другие журналисты, а полиция и солдаты, охраняющие объект, слабые места которых я должен найти. Когда я это осознал, я почувствовал себя очень жалким", — описал свои чувства Ланге. Тогда он решил провалить задание, для чего привлек к себе внимание охранников, те проверили его документы и документы коллеги и "взяли на карандаш". Из-за этого руководство RT DE было вынуждено отозвать журналистов с задания.

На этом ошибки россиян не закончились. После того как журналист провалил задание, руководство телеканала не удосужилось "сложить два плюс два" и не придумало ничего лучшего, как дать ему новое конфиденциальное задание. Ланге должен был найти соратников Навального, а именно, Марию Певчих и Александра Волкова. Но и эта задача была с успехом им провалена. В комментарии Bild Леонид Волков сказал: "Я не знаю, что раздражает меня больше, тот факт, что RT пыталось шпионить за мной и моими коллегами в Берлине, явно работая на российские спецслужбы, или тот факт, что они полностью провалились — и это с учетом их бесконечных возможностей! Российские налогоплательщики платят бесполезным идиотам из RT больше €250 млн в год. А они даже не могут найти в Берлине публичных лиц, которые вообще не прячутся".

"Мне казалось, что я за кем-то шпионю, и как будто кто-то использовал меня как агента, — вспоминает Даниэль Ланге свою работу на RT DE. — Я не знаю, был ли это шпионаж, но в каком-то смысле я чувствовал себя агентом. Если вы пройдетесь и проверите все факторы, то есть иностранное правительство, государственное финансирование, людей, которым я отчитываюсь, то другого объяснения не будет".

Сказать, что после публикации журналистского расследования в Bild грянул скандал, значит, не сказать ничего. Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что "статья Bild вовсе не о том, как RT DE отправил невероятно талантливого немецкого расследователя следить за Навальным по поручению российских спецслужб", а о том, как "посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу".

На этом она не остановилась. "Расследование вышло через несколько недель после того, как мы объявили о планах создать канал в Германии. С тех пор Коммерцбанк вдруг решил, что держать наши счета у себя для него проблемно, Федеральное ведомство ФРГ по защите конституции исследует нашу деятельность, а Бильд выходит с параноидальным расследованием", — написала она в Telegram-канале, созданном ею 10 марта, на следующий день после публикации расследования в немецкой газете.

В сердцах RT DE сообщило, что готовит иск против Bild (ждем новую серию этого российско-немецкого шпионского сериала). А пока в Telegram-канале "RT на русском", в матушке-России, целыми днями пишут, что "Bild — это помойная пресса", "газета, "репутацию которой уже ничем невозможно испортить", "шеф-редактор Bild оказался харассером и абьюзером", "газета Bild легендарна в своей шизофазии" и так далее и тому подобное.

Если вспомнить, что RT — это российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством России, то прямо диву даешься словарному запасу ее авторов. А как же, "русский язык — это, прежде всего, Пушкин"... Где все эти "буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя", "мороз и солнце; день чудесный", "я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем"... Неужто в трудовом коллективе российской сети не осталось ни одного русского, знающего "язык Пушкина", и работают одни гастарбайтеры...

И в конце "вишенка на торте". Попала под горячую руку роспропаганды даже канцлер Германии. В кулуарах активно разгоняется месседж о том, что "в марте 2015 года Ангела Меркель публично обещала защищать свободу слова в России", но "к 2021 году даже в Германии у нее с этим серьезные проблемы". Только вот с каких пор пропаганда, как инструмент гибридной войны России против всего мира, стала свободой слова.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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