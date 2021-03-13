Журналиста Ивашина поместили в СИЗО. Обыск у него дома закончился ночью

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В Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин. Он стал десятым представителем СМИ, которые теперь находятся в следственных изоляторах.





Фото Радыё Свабода

Журналиста газеты «Новы час» и сотрудника международного разведывательного сообщества InformNapalm Дениса Ивашина задержали вечером в пятницу в квартире, где он проживает. По словам матери Ивашина, к нему с обыском пришли из КГБ.

Обыск закончился поздно ночью. Денис помещен в СИЗО. На данный момент в следственных изоляторах находится уже 10 журналистов, пишет БАЖ .

Супруга журналиста Ольга сообщила:

— У хаце і на лецішчы быў ператрус, вымалі ўсе носьбіты інфармацыі (тэлефоны, ноўтбукі, кампутары), сім-карты, банкаўскія картки, кнігі, нататнікі, запісы, грошы ды розную драбязу, кшталту сцяжкоў, значкаў, візітак ды інш. Вельмі цікавіла ўсе, звязанае з Украінай, хоць артыкул крымінальны ў пастанове на ператрус нібы за распаўсюд асабістай інфармацыі". Зараз Дзяніс знаходзіцца ў турме №1 Гродна.

Как сотрудник созданного в Украине международного разведывательного сообщества InformNapalm Денис Ивашин писал о влиянии России на ситуацию в Беларуси и о судьбе украинских силовиков, переехавших в нашу страну после бегства Виктора Януковича.

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