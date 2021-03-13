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США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко

13.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол США в Минске Джули Фишер до сих пор не прибыла к месту своего назначения, потому что в Вашингтоне ждут, чем обернется очередная серия протестов белорусской оппозиции, начало которой назначено на 25 марта.

США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко
Фото: Политновигатор
Об этом в интервью youtube-каналу Ukrlife.tv заявил бежавший в Киев белорусский прозападный политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фишер не приехала сейчас. США берут перерыв до апреля месяца, чтобы посмотреть, как пройдут мартовские протесты. Будет нехорошо, если на фоне протестов приедет посол и будет вручать верительные грамоты. Но если все будет спокойно для власти, она может приехать и раньше», – сказал Тышкевич.

Намечающийся визит в Вашингтон самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской по его словам является «законом жанра»: США максимально поднимают ставки перед началом переговоров с Минском. 

«В любом случае США будут давить риторически из Вашингтона и через своих представителей в Европе – Литву и Польшу. С другой стороны, будет прямой контакт и непубличный торг с окружением Лукашенко по выходу из кризиса.

Для Штатов это важно, потому что про свое участие в белорусских процессах недвузначно заявил Китай. Есть фактор будущих переговоров с Россией. Поэтому США будут приходить потихоньку в Беларусь. Это не приведет к мгновенным изменениям», – сказал Тышкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Посол США в Минске Джули Фишер до сих пор не прибыла к месту своего назначения, потому что в Вашингтоне ждут, чем обернется очередная серия протестов белорусской...
 
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