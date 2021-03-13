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Минчанина арестовали на 15 суток за флаг с "Погоней" на велосипеде

13.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 15 суток арестовали минчанина Георгия Лесневского, который проехался на велосипеде с прикрепленным флагом с "Погоней".




Георгия Лесневского осудили на 15 суток за флаг с "Погоней"​

Парня задержали утром 11 марта на улице Радиальной. За поездку с флагом на него составили протокол как за незаконное пикетирование (ст. 24.23 КоАП), сообщает ТГ-канал "Весна наблюдает". 

На суде 12 марта Лесневский объяснил, что считает герб "Погоня" символом исторического прошлого — Великого княжества Литовского. Он сказал, что гордится "Погоней", и напомнил, что она является зарегистрированной историко-культурной ценностью. Парень заявил, что не понимает, зачем получать разрешение на такое "массовое мероприятие". 

Судья Партизанского района Михаил Макаревич поинтересовался, как на флаг реагировали люди. На это свидетель-милиционер Денис Орешков заявил, что люди улыбались и показывали жесты, а это могло привести к нарушению общественного порядка.

Адвокат спросил у милиционера, каким образом Лесневский выражал протест против действующей власти. "Флагом. Люди, когда смотрят, то понимают, что таким флагом выражают поддержку в связи с событиями августа", — ответил тот.

Кстати, свидетель не знал, что "Погоня" — это историко-культурная ценность, внесенная в соответствующий государственный список.

В результате судья Макаревич приговорил минчанина к 15 суткам ареста.
 
 
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На 15 суток арестовали минчанина Георгия Лесневского, который проехался на велосипеде с прикрепленным флагом с "Погоней".
 
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