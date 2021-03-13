Евростат: Женщины опережают мужчин в сфере наукоемких услуг в Европе









Причем самая значительная доля женщин в наукоемких услугах — в странах-соседях Беларуси — Литве и Латвии.





59% сотрудников, работающих в области наукоемких услуг Евросоюза – женщины. Это сфера исследований и инновационных разработок, а также требующие высокой квалификации сферы: финансовые и юридические услуги, образование, даже расследования преступлений. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.





Самая значительная доля женщин в наукоемких услугах — в Литве и Латвии (67% в каждой из этих стран). А самая низкая — на Мальте (50%).





Между тем, по-прежнему работающих мужчин в Европе больше (54%), чем женщин (45%). Так, среди ученых и инженеров женщин только 41%.





Напомним, по данным переписи населения 2019 года в Беларуси на 1000 мужчин в возрасте 10 лет и старше с высшим образованием приходилось 224 мужчины против 270 женщин, со средним специальным – 270 против 301 женщины. Таким образом уровень образования у женщин в Беларуси выше, чем у мужчин.



