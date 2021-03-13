Обыск у журналиста Дениса Ивашина закончился поздно ночью — сейчас он в СИЗО

Обыск у гродненского журналиста Дениса Ивашина, который проводили сотрудники КГБ, закончился поздно ночью, Ивашин помещен в следственный изолятор, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





«В доме и на даче был обыск, изъяли все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, записи, деньги и различные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и так далее. Очень интересовало все, связанное с Украиной, хотя статья криминальная, в ордере на обыск якобы за распространение личной информации», — сообщила жена Дениса Ивашина Ольга.

Ивашин занимается журналистскими расследованиями, он редактор белорусской службы созданного в Украине международного разведывательного сообщества InformNapalm. Занимался изучением влияния России на ситуацию в Беларуси, а также судьбой украинских силовиков, переехавших в страну после падения режима Виктора Януковича.

По данным БАЖ, на данный момент в СИЗО Беларуси находится уже десять журналистов.