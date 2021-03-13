ГАИ готовит спецмероприятие

На следующей неделе Госавтоинспекция проведет спецмероприятие.



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Как сообщили в ГАИ Минска комплексное мероприятие «Пешеход» будет направлено на предупреждение аварий с участием пеших участников дорожного движения.

Основными причинами, почему пешеходы попадают под транспорт являются: переход дороги на красный свет, в неустановленном месте, из-за стоящего на дороге авто.

Также, часто они переходят дорогу, не убедившись в безопасности; двигаются по проезжей части дороги, при этом, не обозначая себя фликерами в темное время суток или находясь в нетрезвом состоянии.

Как ожидается, с 15 по 19 марта экипажи ДПС особое внимание уделят аварийно-опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

«В частности, милиционеры будут следить за тем, пропускают ли водители пеших участников дорожного движения. Внимание инспекторов также будет направлено и на самих пешеходов», — сообщили в ГАИ, отметив, что с начала года в Минске в подобных ДТП уже погибло четыре человека, 37 получили травмы.

В дорожной милиции утверждают, что летальные случаи произошли по вине самих пешеходов — они были пьяными.

Автоинспекторы отметили, что «даже на пешеходном переходе они обязаны переходить проезжую часть, убедившись, что этот выход для них безопасен».

ГАИ напоминает, что за нарушение пешеходами ПДД предусмотрен штраф от одной до трех базовых величин (если же пешеход в момент правонарушения находился в состоянии опьянения — от трех до пяти).