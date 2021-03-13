Главное в субботу. Посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси, Латушко высказался о голодовках политзаключенных

Источник материала: Onliner Белорусские выходные не обходятся без политики. Начинаем субботу с главных новостей к этому часу. Итак, посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси, в спорткомплексе «Раубичи» сегодня проходит «Минская лыжня». В то же время Павел Латушко высказался о политзаключенных, которые объявили голодовку, а в Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина. Обо всем этом подробно рассказываем ниже.

Посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси

В посольстве США отреагировали на высылку польских дипломатов из Беларуси.

«Соединенные Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают изгнание из Беларуси трех дипломатических и консульских сотрудников Генеральных консульств Польши в Бресте и Гродно. Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств по обращению с дипломатами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Европейской службе внешних связей также заявили о солидарности с дипломатами стран — членов ЕС, которых выслали из Беларуси.

«Европейская служба внешних связей выражает солидарность с дипломатами стран ЕС, высланными из Беларуси. Запугивание наших коллег за выполнение ими своих дипломатических обязанностей неприемлемо и ведет к дальнейшей изоляции белорусского режима», — заявила в Twitter пресс-секретарь службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

В спорткомплексе «Раубичи» сегодня проходит «Минская лыжня» с участием Лукашенко

Сегодня в спорткомплексе «Раубичи» проходит «Минская лыжня». В соревнованиях принимают участие чиновники всех уровней, в том числе Лукашенко. Его пресс-служба делится снимками с мероприятия.









Павел Латушко высказался о политзаключенных, которые объявляют голодовку

Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко обратился к европейским политикам и прокомментировал поступки белорусских политзаключенных, которые объявляют голодовку.

«Такое давление толкает политзаключенных на крайние меры. В настоящий момент трое из них держат голодовку — блогер Игорь Лосик, гражданский активист Дмитрий Фурманов и музыкант Игорь Банцер. Игорь Лосик и Игорь Банцер отказались не только от еды, но и от воды — это самая опасная и мучительная разновидность голодовки. Лосик и еще один политзаключенный, блогер Сергей Петрухин, пытались себя убить, перерезав вены. Мы на свободе можем только догадываться, после чего люди решаются на столь отчаянные поступки», — заявил Латушко.

В обращении к европейским политикам руководитель НАУ подчеркнул, что «жизни белорусов так же важны, как жизни граждан стран ЕС».

В Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина. Сейчас он в следственном изоляторе

Как сообщает БАЖ, вчера в Гродно задержали журналист Дениса Ивашина. Это произошло примерно в 18 часов. Согласно информации очевидцев, журналиста задержали в квартире, где он проживает. Перед этим к его дому приехал синий микроавтобус.

Обыск закончился сегодня ночью, Денис был помещен в следственный изолятор.

«В доме и на даче был обыск, изъяли все носители информации, сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, записи, деньги и разную мелочь вроде флажков, значков, визиток и др. Очень интересовало все, связанное с Украиной, хотя статья уголовная в постановлении на обыск, как будто бы за распространение личной информации. Сейчас Денис находится в тюрьме №1 Гродно», — рассказала Ольга, супруга журналиста.





(будет дополнено)