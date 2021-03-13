ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главное в субботу. Посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси, Латушко высказался о голодовках политзаключенных

13.03.2021 11:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорусские выходные не обходятся без политики. Начинаем субботу с главных новостей к этому часу. Итак, посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси, в спорткомплексе «Раубичи» сегодня проходит «Минская лыжня». В то же время Павел Латушко высказался о политзаключенных, которые объявили голодовку, а в Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина. Обо всем этом подробно рассказываем ниже.

Посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси

В посольстве США отреагировали на высылку польских дипломатов из Беларуси.

«Соединенные Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают изгнание из Беларуси трех дипломатических и консульских сотрудников Генеральных консульств Польши в Бресте и Гродно. Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств по обращению с дипломатами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Европейской службе внешних связей также заявили о солидарности с дипломатами стран — членов ЕС, которых выслали из Беларуси.

«Европейская служба внешних связей выражает солидарность с дипломатами стран ЕС, высланными из Беларуси. Запугивание наших коллег за выполнение ими своих дипломатических обязанностей неприемлемо и ведет к дальнейшей изоляции белорусского режима», заявила в Twitter пресс-секретарь службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

В спорткомплексе «Раубичи» сегодня проходит «Минская лыжня» с участием Лукашенко

Сегодня в спорткомплексе «Раубичи» проходит «Минская лыжня». В соревнованиях принимают участие чиновники всех уровней, в том числе Лукашенко. Его пресс-служба делится снимками с мероприятия.




Павел Латушко высказался о политзаключенных, которые объявляют голодовку

Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко обратился к европейским политикам и прокомментировал поступки белорусских политзаключенных, которые объявляют голодовку.

«Такое давление толкает политзаключенных на крайние меры. В настоящий момент трое из них держат голодовку — блогер Игорь Лосик, гражданский активист Дмитрий Фурманов и музыкант Игорь Банцер. Игорь Лосик и Игорь Банцер отказались не только от еды, но и от воды — это самая опасная и мучительная разновидность голодовки. Лосик и еще один политзаключенный, блогер Сергей Петрухин, пытались себя убить, перерезав вены. Мы на свободе можем только догадываться, после чего люди решаются на столь отчаянные поступки», — заявил Латушко.

В обращении к европейским политикам руководитель НАУ подчеркнул, что «жизни белорусов так же важны, как жизни граждан стран ЕС».

В Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина. Сейчас он в следственном изоляторе

Как сообщает БАЖ, вчера в Гродно задержали журналист Дениса Ивашина. Это произошло примерно в 18 часов. Согласно информации очевидцев, журналиста задержали в квартире, где он проживает. Перед этим к его дому приехал синий микроавтобус.

Обыск закончился сегодня ночью, Денис был помещен в следственный изолятор.

«В доме и на даче был обыск, изъяли все носители информации, сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, записи, деньги и разную мелочь вроде флажков, значков, визиток и др. Очень интересовало все, связанное с Украиной, хотя статья уголовная в постановлении на обыск, как будто бы за распространение личной информации. Сейчас Денис находится в тюрьме №1 Гродно», — рассказала Ольга, супруга журналиста.

Главное в субботу. Посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку польских дипломатов из Беларуси, Латушко высказался о голодовках политзаключенных

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские выходные не обходятся без политики. Начинаем субботу с главных новостей к этому часу. Итак, посольство США и представитель ЕС прокомментировали...
 
Новости дня
Новости разные
 
США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by