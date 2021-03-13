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Денис Ивашин / www.belvpo.com

«Вынесли все носители: телефоны, ноутбуки, компьютеры. SIM-карты, банковские карты, книги, блокноты, заметки, деньги и разные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и т. д. Их очень интересовало все, что связано с Украиной, хотя уголовная статья, указанная в ордере на обыск, — якобы за распространение личной информации».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Денис Ивашин стал десятым белорусским журналистом, попавшим в тюрьму Обыск в его квартире закончился около 2 часов ночи.