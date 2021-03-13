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Денис Ивашин стал десятым белорусским журналистом, попавшим в тюрьму
Источник материала: UDF
Денис Ивашин / www.belvpo.com
Про это рассказала жена журналиста Ольга Ивашина:
«Вынесли все носители: телефоны, ноутбуки, компьютеры. SIM-карты, банковские карты, книги, блокноты, заметки, деньги и разные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и т. д. Их очень интересовало все, что связано с Украиной, хотя уголовная статья, указанная в ордере на обыск, — якобы за распространение личной информации».
Сейчас Ивашин находится в СИЗО №1 в Гродно.
Денис Ивашин — журналист-расследователь, публикуется в газете «Новы Час». В последнее время он много писал о том, как бывшие украинские «беркутовцы» устроились на работу в белорусскую милицию.
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Обыск в его квартире закончился около 2 часов ночи.
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