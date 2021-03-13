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Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

13.03.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) выплатят 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских при задержании в прошлом году, сообщает Associated Press.

Фото: wikipedia

Таким образом, городские власти согласились на досудебное урегулирование иска семьи Флойда, поданного против города и офицеров полиции, обвиненных в убийстве афроамериканца. В иске семья утверждала, пишет interfax.by, что офицеры нарушили права Флойда, когда они его удерживали, и что город позволил процветать в полиции "культуры чрезмерной силы, расизма и безнаказанности".

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространенное в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, столкновения с правоохранителями.
 
Обвинения по факту убийства Флойда предъявили четверым офицерам полиции: Дереку Човину, который давил коленом на шею Флойда, и трем его коллегам, присутствовавшим при задержании.
 
 
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Власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) выплатят 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских при задержании в прошлом...
 
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