Высшая лига чемпионата Беларуси по футболу стоит в 2,5 раза дешевле Килиана Мбаппе

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По сравнению с топ-турнирами европейского футбола, белорусская высшая лига проигрывает по цене в десятки раз. Она в 126 раз дешевле английской Премьер-лиги (8,84 млрд. евро), почти в 70 раз дешевле испанской Ла лиги (4,86 млрд) и в 64 раза – немецкой Бундеслиги (4,52 млрд). Российская РПЛ дороже в 14 раз (066 млн).





Впервые с 2008 года на старте чемпионата Беларуси БАТЭ не является самым дорогим футбольным клубом страны. По совокупной стоимости футболистов борисовчан (10,45 млн евро) обошел солигорский "Шахтер" - 10,8 млн. евро. Год назад, в марте 2020-го, совокупная стоимость игроков БАТЭ составляла 13,4 млн. евро, "Шахтера" - 11,4 млн.





На третьем и четвертом местах находятся брестский "Рух" (7,35 млн) и "Динамо-Минск" (7,33 млн).





Дешевле всех, если судить по совокупной стоимости игроков) стоят дебютанты Высшей лиги – ФК "Сморгонь" (1,6 млн) и "Спутник" из Речицы (1,45 млн.). Эти цифры меньше, чем средняя стоимость одного игрока российской РПЛ (2,38 млн.)





Средняя стоимость игрока в Высшей лиге составляет 178 тыс. евро. В национальном чемпионате играет всего три футболиста, чья стоимость составляет не менее 1 млн. Два из них – легионеры, выступающие за "Шахтер": Никола Антич (Сербия) – 1,4 млн и Юлиус Сзоке (Словакия) – 1,2 млн. Единственный белорусский игрок в Высшей лиге, чья рыночная стоимость оценивается в 1 млн евро, выступает в БАТЭ – это Евгений Яблонский.





Средний возраст игрока чемпионата Беларуси составляет 25,5 лет.

По данным transfermarkt.de, в заявках команд Высшей лиги чемпионата Беларуси – 101 легионер (25,6% от общего числа футболистов). Для сравнения: в РПЛ – 33% легионеров, в украинской Премьер-лиге – 24,4%, Латвийской Высшей лиге – 53,3%, польской Экстраклясе – 35,5%. Больше всего легионеров в мозырской "Славии" - 12., а в ФК "Сморгонь" все игроки имеют белорусское гражданство. В чемпионате 2020-го года в белорусских клубах высшей лиги на поле выходили 228 легионеров.











