Источник материала: Хартия'97

Бегемоты, Путин и кокаин Владислав Гирман, newssky.com.ua

13.03.2021, 12:17

Узник замка Ново-Огарево не знает, что делать с шатающимися «башнями Кремля».

Владимир Путин — он как узник замка Ново-Огарево, только в отличие от графа пока не способен сообразить маломальскую месть вредным элементам из шатающихся «башен Кремля».

Он пытается хоть как-то стабилизировать свой спецслужбистский ковен, который на костер пытаются отправить и в Европе из-за кейса Навального, и силы внутри России, учуявшие исходящий от хозяина запах слабости и тлена.

Чего-то химичит и предлагает всему миру этим защищаться от «Спутника V», проводит рокировки и кадровые перестановки. И все без толку.Стая, ее часть, уже готова повалить вожака наземь.

Ну, например, назначил Путин недавно проверенного бойца — Сергея Королева — замдиректора Федеральной службы безопасности РФ.

Но не успели чернила на указе высохнуть — бах, и «Важные истории» публикуют мощное расследование о бывшем главе Службы экономической безопасности и управления собственной безопасности ФСБ.

Его авторы показывают, что ФСБ — это попросту камарилья, члены которой повязаны друг с другом. А ниточки тянутся по другую сторону — в криминальный мир, откуда появился и сам Окурок, в 90-е прогуливавший бандитские взятки в ресторанах Пригожина.

Отец Королева, согласно расследованию, друг Виктора Зубкова. В 90—х он был замом Путина в комитете по внешним связям мэрии Санкт—Петербурга.

В конце 90—х, когда Путин захватил власть, Зубков стал замглавы министерства по налогам и сборам, в 2007-м премьер-министром, а год спустя пришел на теплое местечко в газовом картеле режима Путина — «Газпроме».

Сын его друга, т.е. главный герой расследования, карьеру строил в ФСБ. И, как бы, вне ФСБ одновременно.

В расследовании приводятся несколько примеров того, как нынешний замглавы службы водил хороводы с главарями и членами преступных группировок.

Один из них — Олег Маковоз, который входил в «Братскую» ОПГ Владимира Тюрина, в отношении которого Штатами были введены санкции.

Маковоз формально руководил питерской фирмой «Стронг», где работали бывшие спецназовцы. Чем они занимались? Исходя из предоставленных изданием данных, они, по сути, были киллерами.

И когда следователи разбирались с Маковозом после убийства главаря «Казанской» ОПГ Рустама Равилова, за которое тому впаяли 23 года, они вышли на след Сергея Королева, у которого с киллером сложилось «взаимовыгодное сотрудничество».

После этого дела Королев перебрался под крылышко Виктора Зубкова, а конкретно его сына — Анатолия Сердюкова (в то время — зятя Виктора Зубкова), возглавлявшего тогда Федеральную налоговую службу. Позже Сердюков стал министром обороны, а Королев — его советником.

Еще один пример связан с деятельностью русской мафии в Испании, где она через недвижимость и другие схемы отмывает деньги.

13 лет тому назад испанские правоохранители провели масштабную операцию «Тройка», повязав верхушку мафии, в том числе питерского бизнесмена Геннадия Петрова.

В 2010 г. Петрова и еще одного осужденного — Леонида Христофорова — отпустили под залог. Они тотчас же навострили лыжи в Питер, где благополучно укрылись от испанской фемиды.

Понятное дело, Мадрид их более не видел. И все благодаря Зубкову, Сердюкову и человека по кличке «Болтай-нога», которым, по данным СМИ, является Сергей Королев.

Следующий кейс. В Северной Осетии в середине 2000—х орудовала одна банда, которая в частности занималась похищением детей. На группировку никто не мог найти управы.

И она была стерта с лица земли, когда за дело взялся один из тех, кто штурмовал школу в Беслане — Аслан Гагиев, чья группировка называла себя «засекреченным подразделением ФСБ» и причастна ко многим убийствам на территории РФ.

Впоследствии Гагиев сбежал в Австрию и, говорится в расследовании, не без помощи Королева, который тогда возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ. И которому, как сообщается, Гагиев «очень помог» в некой критической ситуации.

После того, как все эти факты «неестественных» связей назначенца Путина всплыли, Королев как воды в рот набрал. Оно и понятно, ведь это мощнейший удар по новому замглавы ФСБ.

Но прежде всего это очень и очень болезненно для всей ФСБ в целом. Служба и так вслед за ГРУ, зашкварившимся в Солсбери, села в лужу, даже лучше сказать — грандиозно плюхнулась всей пятой точкой благодаря своим манипуляциям с нижним бельем Навального.

Единственная из российских спецслужб, которая сейчас по сравнению с ФСБ или ГРУ выглядит просто-таки голубями мира — это СВР Сергея Нарышкина.

Почему-то эта фигура вообще не возбуждает бойцов Навального (несмотря на тесные отношения главы СВР с азербайджанским миллиардером Годом Нисановым, например). Хотя каким-то образом, к слову, они получили возможность вплотную подобраться к геленджикскому дворцу Путина.

Они, бойцы Навального в смысле, призывали ЕС врезать санкциями едва ли не всем, за исключением СВР.

Не потому ли, что из всей российской верхушки более-менее приемлемым наследником Путина выглядит Нарышкин, который прилагает максимум усилий для того, чтобы приблизить день падения Путина и его чекистской братии и собственного восхождения на трон?

Бегемоты, Путин и кокаин

И сейчас я хотел бы сделать небольшое отступление и ненадолго отложить тему криминализированного ФСБ.

Ну, как отложить. Лишь отчасти. Поскольку то, о чем дальше пойдет речь, все же касается этой, простите, спецслужбы и ее бывшего руководителя, доросшего до поста президента, и того, как Путин строил свою карьеру, насквозь пронизанную криминальными связями и схемами.

Итак. В зимнем выпуске журнала Popular Science за 2020—й год был опубликован небольшой, но крайне занимательный материалавторства Грейс Уэйд в стиле «а что если…».

Она написала о четырех бегемотах известнейшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, которых он привез из Африки в свое поместье возле Медельина.

В 1993 году Эскобар умер. А бегемоты остались, сбежав в близлежащую реку. Сейчас под Медельином живут уже 65–80 особей, а к 2050 году их может быть восемь сотен.

Когда в одну экосистему попадает «чужеродный» организм, зачастую это заканчивается экологическими катастрофами. Австралийцы не дадут соврать.

Однако в случае с эскобаровскими бегемотами Грейс Уэйд видит четыре позитивных эффекта от их присутствия в экосистеме Колумбии. Это укрытие для мелкой рыбы в измененных тушками бегемотах ручьях, а также создание минибассейнов (это следы гиппопотамовых ножищ) для опять-таки мелкой ребешки; более питательная трава за счет регулярного «покоса» и питания водорослей генерируемым бегемотами навозом.

Как связаны Путин и бегемоты колумбийского наркобарона, спросите вы?

Начнем с того, что нынешний президент РФ в те времена, когда еще строил карьеру в Питере, был одним из учредителей компании SPAG (S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft). Как и брат экс-министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера — Рудольф Риттер.

SPAG создавалась якобы для инвестирования в петербургскую недвижимость, но на деле в глобальном масштабе занималась отмыванием денег для преступных группировок, в том числе российских, но главным образом, для колумбийского наркосиндиката «Кали».

Пока был жив Эскобар «Кали» всегда был на втором месте. Но после его смерти этот картель стал мировым лидером по распространению кокаина — под ним было 90% этого рынка. Картель обогащался сам, а вместе с ним и «друзья», помогавшие с отмыванием денег. Один из них сидит сейчас в Кремле, как известно.

Но я к чему веду. Даже после такого человека как Эскобар могло остаться что—то хорошее. Пусть он этого и не планировал или даже не хотел бы делать.

Оставят ли ФСБ и Путин какой-то позитивный след в истории? Найдутся ли у них свои «бегемоты»? Вряд ли. Нет, ФСБ — это криминально—террористическая группировка. Ее сотрудники якшаются с ОПГ, совершают покушения на людей. От спецслужбы у ФСБ лишь название. Она — зеркало режима Путина.

И невероятно сложно представитель, что какие-то действия кремлевского режима могут в будущем обусловить некие позитивные процессы. То, что агрессия РФ подтолкнула Украину в направлении Запада, наконец? Ну, может быть и так. Но какой ценой? Сколько жизней унесла война, сколько их было загублено?

Владислав Гирман, newssky.com.ua

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