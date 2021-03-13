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Ученые выяснили, когда Земля «встретится» с самым большим астероидом

13.03.2021 12:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, когда Земля «встретится» с самым большим астероидом

  • 13.03.2021, 12:10
Ученые выяснили, когда Земля «встретится» с самым большим астероидом

Сближение произойдет уже скоро.

NASA сообщило, что самый большой астероид пройдет ближе всего к Земле 21 марта. В ближайшей точке 2001 FO32 будет находиться на расстоянии двух миллионов километров от нашей планеты, пишет naked-science.ru.

По прогнозам, астероид будет иметь диаметр около 914 метров, а ширину — от 440 до 680 метров. Его название — 2001 FO32 — дань уважения исследовательской программе Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) во время которой астрономы и открыли астероид.

Небесное тело будет проходить мимо Земли в конце марта. Его скорость составит почти 124 тысячи километров в час. Это выше, чем скорость, с которой пролетает большинство астероидов. Причина такого быстрого сближения — необычная орбита этого астрономического объекта. Она наклонена на 39 градусов к плоскости орбиты Земли.

2001 FO32 приблизится к планете на расстояние около двух миллионов километров. Это в пять раз больше, чем расстояние до Луны. В астрономических масштабах это немного, поэтому 2001 FO32 классифицировали как «потенциально опасный астероид». Однако угрозы его столкновения с Землей нет. «Мы обнаружили астероид 20 лет назад и хорошо изучили траекторию его орбиты вокруг Солнца», — добавил Пол Чодас, директор Центра изучения околоземного объекта.

«Встреча» 21 марта предоставит астрономам возможность получить более точное представление о размерах астероида и его альбедо. А также узнать его примерный состав. В частности, изучая спектр света, отраженного от поверхности астероида, астрономы собираются измерить «отпечаток» химии минералов.

Исследования намерены проводить с помощью 3,2-метрового инфракрасного телескопа, расположенного на вершине гавайского острова Манау-Кеа и инфракрасного спектрографа SpeX. «Сейчас об объекте известно немного, а благодаря его приближению мы можем узнать кое-что новое», — отметил Лэнс Беннер, ученый из Лаборатории реактивного движения NASA.

Также агентство предлагает астрономам-любителям самостоятельно провести исследования. Так, Пол Чодас сказал, что астероид будет самым ярким объектом при движении по Южному небу. Он надеется, что любители смогут засвидетельствовать это явление. «Астрономы-любители в Южном полушарии смогут увидеть астероид вечером накануне самого близкого сближения. Но для этого им понадобится телескоп средних размеров с отверстием не менее восьми дюймов, а также карта», — подытожил Чодас.

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