Источник материала: Хартия'97

Надо атаковать 13.03.2021, 11:45

Фото: «Наша Ніва»

Как оказывать давление на представителей власти.

Срджа Попович был одним из лидеров сербского молодежного движения «Отпор», который помог свергнуть Слободана Милошевича в октябре 2000 года. После победы революции он основал центр прикладного ненасильственного действия и стратегий (CANVAS), а в 2015 году вышла его книга «План революции».

Попович рассказал «Радыё Свабода» , как сербская оппозиция пыталась перетянуть на свою сторону силовиков, почему активистам следует читать китайского стратега Сунь Цзы и чем борьба с диктатурой похожа на футбол.

Почему революция 2000 года в Сербии была успешной

Прежде всего, мы многому научились из наших предыдущих ошибок за 10 лет борьбы. У нас было много стратегического планирования, и очень важным было объединение оппозиции.

Вторым козырем была ставка на молодежь. «Отпор» начался как студенческое движение и расширился на всю страну.

Еще один момент-документирование фальсификаций на выборах. От 1996-97 годов — когда Милошевич проиграл местные выборы — мы знали, что важно иметь людей возле избирательных урн и иметь доказательства действительных результатов выборов. Это важно показать не только людям внутри страны, но и в коммуникации с международным сообществом. Мы работали с большой зонтичной структурой гражданских инициатив, которые обеспечили 30 тысяч наблюдателей на выборы 2000 года.

Мы знали, что оппозиция победила. И это не были наши слова против слов Милошевича — были материальные доказательства, что он проиграл выборы 2000 года.





Еще одной сущностно важной частью стратегии «Отпора» была работа вне больших городов, работа не только с обычными сторонниками демократии, не только с городским и более образованным населением, которое было более склонно поддерживать демократию.

Сербия в 2000 году начала всеобщую забастовку. Произошел переход от просто уличных протестов к более широкой тактике отказа от сотрудничества. И это затронуло и тех, кто занят физической работой, а не только более образованных людей и городских жителей.

Последнее в этом списке, но очень важное — то, что мы были готовы к переходу власти. Одно дело — заставить плохого руководителя уйти. Другое дело — построить демократию. Это долгий, болезненный и намного менее захватывающий процесс. Нового президента привели к присяге через 7 дней после того, как Милошевич признал поражение. А мэра Белграда — ведь оппозиция победила и на местных выборах — привели к присяге в вечер сразу после выборов. Восстановить фундаменты власти и сделать их как можно более демократичными — очень важная вещь, если вы хотите организованного перехода.

Как оппозиция работала с государственными чиновниками и силовиками

Сербская оппозиция и молодежное движение понимали структуру власти Милошевича. И, имея на начальном этапе поддержку среди городских жителей, более образованных, студенческого движения, интеллектуалов, они расширяли влияние на более нейтральные части общества, среди которых были бизнесмены и государственные служащие.

Велись разговоры с армией. Сербская армия базировалась на системе призыва, и она была не очень довольна пятью гражданскими войнами. Милошевич не мог рассчитывать на армию, и его инструментом угнетения была полиция. Поэтому мы знали, что если сумеем построить коалицию всех, кроме полиции и партии Милошевича, мы можем в итоге победить.

Также было много коммуникации с полицией, особенно на местном уровне. Одно из правил ненасильственной борьбы, которое мы изучили с течением лет, — это то, что если вы сумеете вызвать переход сил безопасности на свою сторону, то вы имеете большие шансы победить.





Часть этого — понять, что полицейские — это просто мужчины и женщины в полицейской форме. И очень важно было работать с полицией на низовом уровне. Были не просто ежедневные контакты на улице, а было сознательное усилие убедить этих людей, что им самим будет лучше, если Милошевича не будет у власти. Была целая кампания убеждения — от символических действий, когда дарили цветы, до более стратегических вещей.

Например, среди сербских футбольных фанатов были насильственные группировки. Футбольные фанаты ненавидели Милошевича, но их понимание протеста было такое: выйти и начать драку с полицией. И наше движение организовало дружины безопасности, чтобы защищать полицию, которая нас арестовывала, от фанатов, которые нас поддерживали. Этим мы хотели убедить полицию, что мы ненасильственное движение. Мы также понимали, что акты насилия могут вызвать реакцию, пропаганда может их использовать против движения, и они также уменьшат массовость. Есть исследования, которые показывают, что движения, в которых есть насильственное крыло, имеют меньше шансов на успех.

Возможно ли «братание» с силовиками после массовых пыток?

Во-первых, нужно понимать, что репрессии — это знак слабости, а не силы. Если режим Лукашенко сейчас рассчитывает только на страх и репрессии, это значит, что он проиграет игру.

Мы работали с людьми из многих стран, где полиция вела себя брутально и убивала людей. Но вам нужно понимать, что чем больше они рассчитывают на полицию, чтобы поддерживать порядок, тем они слабее.

Еще одно: репрессии — это игра, в которой много зависит от количества участников. Если репрессии не вызывают страха и злобы, они бессмысленны.

Надо прежде всего забыть об общем слове «полиция». Преступления делают конкретные лица. Поэтому следует выделять те части силового аппарата, которые занимаются репрессиями. Их надо называть, стыдить и оказывать на них давление. Им нужно угрожать судебным преследованием, разоблачать их на международном уровне. Делать все возможное, но помнить, что это конкретные лица, а не давить на целые структуры полиции.

Может быть, что милиционер в белорусской провинции совершенно несогласен с теми, кто в Минске пытал протестующих. Вы этого не узнаете, если не будете разговаривать.

Нужно делать усилия, чтобы называть и стыдить тех, кто совершает преступления. Но в тоже время привлекать к себе тех, кто преступлений не делает. Это звучит сложно, но это можно сделать.

Повышать цену властного насилия

Что белорусское движение делает очень хорошо — привлекает международное внимание к нарушениям прав человека. Чем выше цена полицейского насилия, тем меньше вероятность, что они его повторят. Если вас украдут, вы исчезнете и никто ничего не скажет — то завтра украдут меня, а послезавтра кого-то еще.

Но если ваше похищение приводит к тому, что тысячи ваших друзей пикетируют тюрьму, приходят письма из международных организаций, Amnesty International добавляет вас к списку узников совести, начинается международная кампания за ваше освобождение, то менее вероятно, что вас в тюрьме будут пытать.

Делать эти вещи публичными, повышать цену таким действиям — это один из способов, как с ними бороться. И это тоже послание для участников движения — если вас арестуют, вы не останетесь одни. Построение солидарности — один из способов ответить на репрессии, чтобы власти поняли, что это движение не оставит в беде ни одного человека, кто бы это ни был.

Это касается обеспечения адвокатами, привлечения международного внимания, сбора средств, чтобы помочь вашей семье, если она зависит от вашего заработка, а вы в тюрьме. Все эти вещи очень важны тактически. Но самое важное — поднять цену для каждого акта насилия, от простого задержания до убийства.

Можно посмотреть на правительства, которые были действительно жестоки — к примеру, в Судане. Там убивали людей, и на следующий день именами этих людей называли улицы. Тысячи людей приходили на их похороны. На следующий день после убийства их портреты рисовали на стенах домов по всему Хартуму — столице Судана. Это был ясный сигнал режиму, что если вы хотите нас убивать, вы получите больше протестующих, и это мобилизовывало движение делать больше.

Но самая важная вещь — ясно определять тех, кто нарушает права человека, арестовывает и пытает мирных протестующих, и сделать послание ко всем остальным: «Вам должно быть стыдно за этих людей. Они пятнают форму, которую носите вы. Потребность в полиции всегда будет, чтобы гарантировать закон и порядок в этой стране. Вам нужно избавиться от этих паршивых овец».

Атаковать, а не ждать

Если посмотреть на исторические исследования Марии Стефан и Эрики Ченовет, можно увидеть, что в среднем успешная кампания ненасильственной борьбы длится два с половиной года. Однако борьба в Сербии длилась 8 лет. Некоторые славяне, включая сербов, учатся медленно.

Нужно помнить, что это не игра в ожидание. Вы побеждаете, только если идете в наступление. Победы народных движений и победы в футболе работают абсолютно одинаково, по крайней мере по двум правилам. Во-первых, вы никогда не победите, если не забьете гол, а это значит, что нужно атаковать, а не только защищать собственные ворота. Нужно перетягивать на свою сторону все больше и больше оплотов режима.

Во-вторых, вам нужно контролировать поле. Причина, почему, например «Барселона» была почти непобедима, — в том, что они всегда контролировали мяч. Они определяли игру, контролировали середину поля.

Мне кажется, что в белорусском случае это присутствует и дает надежду движению. Оно сумело вырасти из ограниченного круга людей-правозащитников, образованных городских жителей — в общее движение. К нему присоединились пенсионеры, которых долго считали опорой Лукашенко. Есть люди на заводах, которые пытаются бастовать, хотя это пока не получается масштабно.

Идет трансформация с периферии в мейнстрим. Или, если пользоваться футбольной терминологией, под контроль берется центр поля. Я думаю, что именно в этом самый значительный прогресс.

Мобилизации недостаточно, нужна организация

Следует знать, что для успешного движения недостаточно мобилизовать людей, их нужно организовать. Мобилизация, как вода, приходит волнами либо приливами. После выборов в Беларуси был прилив, а сейчас протесты меньше. Возможно, что следующий большой прилив будет летом. Но нужно строить организацию, которая сможет поддерживать деятельность и нести ценности между этими волнами.

Строя организацию, набирая людей, обучая людей, вы создаете возможность лучше отреагировать на следующую волну мобилизации.

«Отпор» был организован в каждом районе. Мое движение имело по три человека в каждом здании. В этом причина, почему его не могли подавить репрессиями и арестами лидеров. Ведь оно было независимо от лидеров. Были приняты решения, разработана стратегия, которая была доступна для каждого, на самом низком уровне нашего движения, и когда лидеров арестовывали, ноги продолжали бегать.

Если вы попадаете под жестокие репрессии, вас вынуждают говорить только о них. Это побочный продукт репрессий. Но, я считаю, акцент нужно делать на стратегических изменениях и на призывах к свободным и справедливым выборам.

Единственный результат белорусского кризиса, который может свести воедино различных международных игроков, но, что еще важнее, может гарантировать долгосрочную демократию и стабильность в Беларуси — это свободные и справедливые выборы, на которых белорусский народ решит, кто будет им руководить.

Ненасильственность может быть эффективнее насилия

Нет глупее бренда, чем называть сербскую революцию «бульдозерной революцией» только потому, что были фотографии бульдозера в конце процесса, который ненасильственно мобилизовывал людей 9 лет. Но так работают СМИ.

Существует ясное различие между насилием и ненасильственным сопротивлением. Оно основывается на определении ряда исследователей, которые говорят: если вы не используете угрозу нанести физический вред и не уничтожаете имущество, то это ненасильственные действия. Когда вы начинаете крушить машины и бить стекла, это уже насилие.

Но также есть общее направление движения. Я вижу, что белорусское движение – одно из тех, которые явно придерживаются ненасильственного подхода, несмотря на очень насильственную тактику, которую используют против него.

В исследовании Марии Стефан и Эрики Ченовет видно, что вероятность успеха ненасильственных движений в два раза выше, чем у насильственных. Здесь очень важно понять, что ненасильственная дисциплина — это навык. И ненасильственный подход не просто морально лучше насилия — он эффективнее, и он не обязательно зависит от религии, истории или менталитета народа.

Этому можно научиться, это можно использовать, это можно пропагандировать. Можно также избегать тех тактик, которые с большей вероятностью приведут к насилию. Если посмотреть на тактики вмешательства, захвата – там, где ваши войска встретятся с их войсками, там произойдут насильственные столкновения.

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