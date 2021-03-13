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«Беларусь просыпайся!»: Костюковка и Брест вышли на субботние акции
Источник материала: Хартия'97
«Беларусь просыпайся!»: Костюковка и Брест вышли на субботние акции
Весенние протесты в стране набирают обороты.
Жители Костюковки и Бреста вышли сегодня на субботние акции.
«Беларусь просыпайся!», — призвали участники весенних протестов.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Весенние протесты в стране набирают обороты.
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