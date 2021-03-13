В Раубичах проходит «Минская лыжня». В эстафете победила команда Лукашенко - и вот кто в ней

Источник материала: Tut.by

В Раубичах сегодня проходит «Минская лыжня — 2021». В эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км победила команда Лукашенко, сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: president.gov.by

В эстафете в его команде выступали личный врач Светлана Коношенко, биатлонистка Людмила Калинчик, сын Николай и сам Александр Лукашенко — он и завершал гонку.



Фото: president.gov.by

Второе и третье места заняли чиновники Витебщины и Брестчины.

В эстафете также участвовали команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.





Сейчас в Раубичах проходит биатлонная эстафетная гонка 4 на 2 км среди любительских команд.