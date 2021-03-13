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В Раубичах проходит «Минская лыжня». В эстафете победила команда Лукашенко - и вот кто в ней
Источник материала: Tut.by
В Раубичах сегодня проходит «Минская лыжня — 2021». В эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км победила команда Лукашенко, сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».
В эстафете в его команде выступали личный врач Светлана Коношенко, биатлонистка Людмила Калинчик, сын Николай и сам Александр Лукашенко — он и завершал гонку.
Второе и третье места заняли чиновники Витебщины и Брестчины.
В эстафете также участвовали команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.
Сейчас в Раубичах проходит биатлонная эстафетная гонка 4 на 2 км среди любительских команд.
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В эстафете также участвовали команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК,...
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