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В Раубичах проходит «Минская лыжня». В эстафете победила команда Лукашенко - и вот кто в ней

13.03.2021 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Раубичах сегодня проходит «Минская лыжня — 2021». В эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км победила команда Лукашенко, сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: president.gov.by

В эстафете в его команде выступали личный врач Светлана Коношенко, биатлонистка Людмила Калинчик, сын Николай и сам Александр Лукашенко — он и завершал гонку.


Фото: president.gov.by

Второе и третье места заняли чиновники Витебщины и Брестчины.

В эстафете также участвовали команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.


Сейчас в Раубичах проходит биатлонная эстафетная гонка 4 на 2 км среди любительских команд.

 
 
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В эстафете также участвовали команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК,...
 
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