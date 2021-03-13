Убрали «красное пятно»: ФК «Спутник» объяснил, почему с лого исчезла «Погоня»

Источник материала: Салiдарнасць

В феврале логотип футбольного клуба «Спутник Речица» обновился — на месте знака мебельного предприятия «Речицадрев» появилась… «Погоня»! Впрочем, кажется, политики в этом решении не было: всадник в серебряных латах на фоне розовой хоругви — это герб Речицы, сообщает Еврорадио .

Его появление на лого речицкого клуба вполне логично.





Как удалось узнать Еврорадио, разместить «Погоню» на логотипе было решением футболистов, тренерского штаба и администрации клуба. Над гербом работала частная дизайнерская фирма.

Однако к середине марта, когда начинается чемпионат Беларуси, логотип команды ждал ещё один ребрендинг. «Погоня» с него исчезла. А лого «Речицадрева» на своё прежнее место не вернулось — оно так и осталось по бокам.

Кто принял решение о ребрендинге?

— Было большое красное пятно, оно не соответствовало нашему цвету. Поэтому мы его убрали, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит директор «Спутника» Олег Монастырский. — Напишите, что это моё личное решение. Но мы это обсуждали внутри коллектива.

Впрочем, чуть позже Монастырский признается: избавиться от «Погони» на логотипе клубу «помогли»:

— Сначала мы ни с кем его [логотип] не согласовывали. А когда встал вопрос о согласовании, нам сказали, что вот так и так будет лучше. Общались с местными властями, общались со спонсорами. Этим занимались специалисты, они там что-то созвонились, порешали. Я говорю: мне всё равно, делайте что хотите, мне эти картинки не важны. Для меня это не было большой проблемой.

По словам Монастырского, и в этом решении политики нет. Мол, никто на клуб не оказывал давление — ни местные власти, ни федерация футбола.

— Я вам даже больше скажу, что даже федерация не в курсе, они сами даже удивлены. К нам не было претензий вообще никаких, — говорит Монастырский.

Тем временем болельщики «Спутника» уже создали петицию за возвращение «Погони» на логотип футбольного клуба.