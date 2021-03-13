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«Неожиданность»: Лукашенко с младшим сыном выиграли эстафету на «Минской лыжне»

13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В субботу в Раубичах прошла «Минская лыжня-2021». Правитель отметился на ней традиционной победой.

В эстафете за его команду выступили сын Николай, врач Светлана Коношенко и биатлонистка Людмила Калинчик.

«Неожиданность»: Лукашенко с младшим сыном выиграли эстафету на «Минской лыжне»

Отметим, что 66-летний Лукашенко считает необходимым, чтобы он признавался победителем любых соревнований, в которых участвует.

Пул первого пишет, что правитель также провел автографсессию.

«Неожиданность»: Лукашенко с младшим сыном выиграли эстафету на «Минской лыжне»

«Неожиданность»: Лукашенко с младшим сыном выиграли эстафету на «Минской лыжне»

Фото БЕЛТА

Две Натальи из ближайшего окружения Лукашенко «щебечут» в новом Купаловском (фото)

 
 
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В эстафете за его команду выступили сын Николай, врач Светлана Коношенко и биатлонистка Людмила Калинчик.
 
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