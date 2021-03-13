|
«Неожиданность»: Лукашенко с младшим сыном выиграли эстафету на «Минской лыжне»
13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу в Раубичах прошла «Минская лыжня-2021». Правитель отметился на ней традиционной победой.
В эстафете за его команду выступили сын Николай, врач Светлана Коношенко и биатлонистка Людмила Калинчик.
Отметим, что 66-летний Лукашенко считает необходимым, чтобы он признавался победителем любых соревнований, в которых участвует.
Фото БЕЛТА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эстафете за его команду выступили сын Николай, врач Светлана Коношенко и биатлонистка Людмила Калинчик.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)