Фотофакт. Команда Лукашенко выиграла эстафету на «Минской лыжне»

В Раубичах проходит Республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня — 2021», центральным событием которого стали старты с участием Александра Лукашенко.





Как передает его пресс-служба, команда Лукашенко, в которой выступали Светлана Коношенко, Людмила Калинчик и сын Николай, заняла первое место в эстафете.





В гонке 4х2 км также участвовали команды Администрации президента, Аппарата правительства, Управделами президента, парламента, КГК и облисполкомов.

Второе и третье места заняли соответственно квартеты из Витебской и Брестской областей.