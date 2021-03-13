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Фотофакт. Команда Лукашенко выиграла эстафету на «Минской лыжне»
Источник материала: Навiны
В Раубичах проходит Республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня — 2021», центральным событием которого стали старты с участием Александра Лукашенко.
Как передает его пресс-служба, команда Лукашенко, в которой выступали Светлана Коношенко, Людмила Калинчик и сын Николай, заняла первое место в эстафете.
В гонке 4х2 км также участвовали команды Администрации президента, Аппарата правительства, Управделами президента, парламента, КГК и облисполкомов.
Второе и третье места заняли соответственно квартеты из Витебской и Брестской областей.
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В Раубичах проходит Республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня — 2021», центральным событием которого стали старты с участием Александра Лукашенко.
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