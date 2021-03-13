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Фотофакт. Команда Лукашенко выиграла эстафету на «Минской лыжне»

13.03.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Раубичах проходит Республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня — 2021», центральным событием которого стали старты с участием Александра Лукашенко.

Фотофакт. Команда Лукашенко выиграла эстафету на «Минской лыжне»

Как передает его пресс-служба, команда Лукашенко, в которой выступали Светлана Коношенко, Людмила Калинчик и сын Николай, заняла первое место в эстафете.

Фотофакт. Команда Лукашенко выиграла эстафету на «Минской лыжне»

В гонке 4х2 км также участвовали команды Администрации президента, Аппарата правительства, Управделами президента, парламента, КГК и облисполкомов.

Второе и третье места заняли соответственно квартеты из Витебской и Брестской областей.

 
 
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В Раубичах проходит Республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня — 2021», центральным событием которого стали старты с участием Александра Лукашенко.
 
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