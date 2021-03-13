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На «Гродно Азоте» готовятся к санкциям Евросоюза

13.03.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ОАО «Гродно Азот» будут разработаны меры по организации работы на случай введения санкций Евросоюза. Такое поручение дал генеральный директор предприятия Игорь Ляшенко на совещании 12 марта, сообщается на сайте «Гродно Азота».

На «Гродно Азоте» готовятся к санкциям Евросоюза

«Генеральным директором поручено разработать меры по организации работы в случае введения европейских санкций против Беларуси. Вопрос должен быть проработан совместно с концерном «Белнефтехим», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на следующей неделе должно пройти совещание с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

ОАО «Гродно Азот» является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».

После президентских выборов 2020 года на «Гродно Азоте» проходили одни из наиболее масштабных забастовок в стране. В январе этого года новым руководителем «Гродно Азота» был назначен бывший заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

В конце февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей.

Сейчас санкции Евросоюза распространяются на 88 физических и семь юридических лиц. Ограничительные меры вводятся в отношении представителей Беларуси, которые, по мнению руководства ЕС, тем или иным образом причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и последовавшим репрессиям мирных граждан.

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Теги: Гродно
 
 
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В ОАО «Гродно Азот» будут разработаны меры по организации работы на случай введения санкций Евросоюза. Такое поручение дал генеральный директор предприятия Игорь...
 
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