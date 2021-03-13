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В Быховском районе столкнулись грузовик DAF и Volvo

13.03.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера возле деревни Чечевичи Быховского района на дороге Могилев — Бобруйск столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка Volvo. В автомобиле Volvo оказался заблокирован водитель, сообщает МЧС.

Спасатели освободили мужчину. Им оказался 63-летний житель города Кировска. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

Водитель автомобиля DAF, 44-летний житель Могилева, не пострадал.




 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера возле деревни Чечевичи Быховского района на дороге Могилев — Бобруйск столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка Volvo. В автомобиле Volvo оказался...
 
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