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В Быховском районе столкнулись грузовик DAF и Volvo
Источник материала: Onliner
Вчера возле деревни Чечевичи Быховского района на дороге Могилев — Бобруйск столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка Volvo. В автомобиле Volvo оказался заблокирован водитель,
Спасатели освободили мужчину. Им оказался 63-летний житель города Кировска. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.
Водитель автомобиля DAF, 44-летний житель Могилева, не пострадал.
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Вчера возле деревни Чечевичи Быховского района на дороге Могилев — Бобруйск столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка Volvo. В автомобиле Volvo оказался...
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