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71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой

13.03.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press / www.globallo
Накануне Анастасия Ивлеева отпраздновала 30-летие. В честь дня рождения артистка закатила грандиозную вечеринку, гостями которой стали и популярные тиктокеры вроде Дани Милохина, и такие акулы шоу-бизнеса, как Аллу Пугачева и Филипп Киркоров.

Тематическая вечеринка состоялась в модном столичном ресторане на Арбате. Гости действительно потрудились над созданием костюмов в стилистике «кибер бохо». Регина Тодоренко нацепила рога, стилист Александр Рогов предстал на каблуках и в стразах, а Ксения Собчак будто и вовсе сошла с иконы, надев на себя позолоченную корону в форме нимба.

Засветились на дне рождения Насти Ивлеевой Николай Басков, Клава Кока, Александр Гудков. Появился даже Филипп Киркоров, правда, ненадолго – по слухам, он покинул бал незадолго до прихода Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Поговаривают, бывшие супруги крупно поссорились и теперь на дух друг друга не переносят.

Появление Примадонны произвело фурор. Для выхода в свет артистка выбрала довольно откровенный наряд черного цвета. 71-летняя певица надела полупрозрачную тунику и мини-шортики, показав стройные ноги. Максим Галкин блистал рядом с супругой в необычном бархатном фраке.

Сама Настя Ивлеева предстала в вызывающем наряде. Девушка выбрала для праздника корсет, оголяющий плечи и грудь, вместо юбки – полупрозрачная легкая ткань. Также ради шоу блогер сделала необычный маникюр со множеством деталей. «А я простушка», – сыронизировала Примадонна, показав свой скромный френч имениннице.
 
 
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Тематическая вечеринка состоялась в модном столичном ресторане на Арбате.
 
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