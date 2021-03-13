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71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой
Источник материала: UDF
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press / www.globallo
Тематическая вечеринка состоялась в модном столичном ресторане на Арбате. Гости действительно потрудились над созданием костюмов в стилистике «кибер бохо». Регина Тодоренко нацепила рога, стилист Александр Рогов предстал на каблуках и в стразах, а Ксения Собчак будто и вовсе сошла с иконы, надев на себя позолоченную корону в форме нимба.
Засветились на дне рождения Насти Ивлеевой Николай Басков, Клава Кока, Александр Гудков. Появился даже Филипп Киркоров, правда, ненадолго – по слухам, он покинул бал незадолго до прихода Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Поговаривают, бывшие супруги крупно поссорились и теперь на дух друг друга не переносят.
Появление Примадонны произвело фурор. Для выхода в свет артистка выбрала довольно откровенный наряд черного цвета. 71-летняя певица надела полупрозрачную тунику и мини-шортики, показав стройные ноги. Максим Галкин блистал рядом с супругой в необычном бархатном фраке.
Сама Настя Ивлеева предстала в вызывающем наряде. Девушка выбрала для праздника корсет, оголяющий плечи и грудь, вместо юбки – полупрозрачная легкая ткань. Также ради шоу блогер сделала необычный маникюр со множеством деталей. «А я простушка», – сыронизировала Примадонна, показав свой скромный френч имениннице.
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Тематическая вечеринка состоялась в модном столичном ресторане на Арбате.
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