«Власти нужна уже не пассивная лояльность, а преданность»

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«Письма к дочери»

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Вот в четверг Европарламент пообещал провести расследование о целевом использовании денег Евросоюза по мотивам фильма, который посмотрели уже больше четырех миллионов человек. И можно же не сомневаться, что расследование будет пристрастным. И пристрастным не в пользу беларусских властей. Потому что делать что-нибудь в пользу беларусских властей в текущих обстоятельствах мало кто захочет.Скажете, что беларусским властям на это расследование наплевать и растереть. И я не буду с вами спорить. Потому что и наплевать, и растереть. Но чиновникам-то Евросоюза, которых тоже заодно будут расследовать, не наплевать. И даже уже не важно, к каким выводам это расследование придет. Для европейских чиновников, политиков и бизнесменов это просто еще один намек – не надо иметь никаких дел с беларусскими властями. Потому что, даже если ты сам не делал ничего плохого, нет же никаких гарантий, что беларусские власти не вымостят твоими благими намерениями дорогу к очередной резиденции. Ну, докажешь ты следователям, что был чист в своих намерениях, но осадочек-то останется.И вот прямое следствие этой новой политики состоит в том, что у беларусских властей остается все меньше возможностей в их взаимодействии с внешним миром. (Согласитесь, вошедшая в привычку высылка польских дипломатов — это немножко своеобразный способ взаимодействия). А вместе с пространством для маневра меньше становится возможностей для официальных контактов, полуофициальных схем и совсем неофициальных гешефтов.Не зря же польские и литовские таможенники в последнее время соревнуются, ставя рекорды по задержанию контрабандных беларусских сигарет. Последний раз вперед, кажется, вырвались литовцы, но, я думаю, поляки после высылки трех консулов постараются их нагнать. А если одна фура стоит 2,5 миллиона евро, то весь гешефт целиком – это же, наверное, десятки миллионов. А таких схем взаимодействия была же, наверное, не одна. Вон, у некоторых беларусских бизнесменов нашли немножко сомнительные фирмы в Литве, больше похожие на прачечные для отмывания денег.Про недавних новых назначенцев я мало что могу сказать, потому что мало чего про них не знаю. А вот про тех, кто стал бывшими, можно повторить один бесспорный тезис: если между отставкой и позором ты выбираешь позор, то получишь и позор, и отставку. Носкевич и дела о пытках не заводил, и обвинения предъявлял, кому скажут. Напоследок даже завел уголовное дело против Мотолько. И все равно не помогло.Про пожарных я вообще молчу. Они же флаги без души снимали, без огонька. Вот сейчас новый начальник из милицейских научит их любить власть правильно.Потому что власти нужна уже не пассивная лояльность, которая в чем-то там сомневается, а преданность, которая не задается лишними вопросами. Без полутонов. Чтобы глаза не в стол, а чтобы горели. В общем, если военный – стреляй в кого прикажут. Если пожарный – снимай флаги и забудь про дурацкие пожары. Ну, а если национальный банкир – печатай денег сколько надо, а не рассуждай про всякие эти монетарные факторы.