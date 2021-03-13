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Действительно ли Беларусь в преддефолтном состоянии?

13.03.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Действительно ли Беларусь в преддефолтном состоянии?
Иллюстративное фото
Агентство Reuters опубликовало мнение аналитиков о том, что Беларусь входит в список преддефолтных стран и-за растущего внешнего долга.

«Результат политики Лукашенко – хрупкая экономика на грани дефолта», – пишет Reuters.


Тем временем правление Нацбанка приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых, несмотря на рекордную инфляцию последних лет: в феврале цены выросли на 1,9%.

В январе инфляция достигла 7,7% год к году, предполагалось, что из-из-за этого ставка рефинансирования может быть повышена.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают эти новости.

«Не понимаю логику тех людей, которые доверяют белорусским банкам»



Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что не разделяет мнение аналитиков, опубликованное Reuters.

Действительно ли Беларусь в преддефолтном состоянии?

Фото: svaboda.org

«Утверждение о преддефолтном состоянии – грозное, но оно на самом деле не отражает реального запроса прочности и возможности финансировать государственные обязательства. По состоянию на начало года совокупный долг органов госуправления под 50% ВВП и в этом году едва ли увеличится до 60-65%, что уже является более близким к определению преддфолтное состояние», – сказал Романчук.


Он добавил, что дефолт Беларуси в ближайшее время делают невозможным разные факторы: золотовалютные резервы, экспорт, поддержка России, возможность приватизации, возможность сокращения доходов населения и расходов бюджета.

«Я не согласен с оценкой преддфолтное состояние, но проблемы действительно накапливаются и, если ничего не поменять, тогда действительно дефолт может стать возможным – но явно не в этом году», – считает Романчук.


Ставку рефинансирования он назвал «не тем показателем, который отражает здоровье экономики».

«Но решение оставить ее на прежнем уровне – это подарок тем, кто имеет долги в рублях. Это свидетельствует о борьбе сторонников инфляции (министерств промышленности и сельского хозяйства) со сторонниками сохранения стабильности хотя бы на этом уровне и недопущения обвала по образцу прошлых лет. Вместе с тем существенной части предприятий регулярно списывают долги, и они вообще плевать хотели на ставку рефинансирования. Сохранение ставки рефинансирования еще не означает включение печатного станка», – отметил Романчук.


Стоит ли волноваться обывателям, срочно переводить рублевые депозиты в валютные?

«Я не понимаю логику тех людей, которые доверяют белорусским банкам и держат свои сбережения там в рублях или валюте. Сегодня расчет на источник дохода в виде депозитов является, на мой взгляд, показателем экономического невежества и чрезмерного доверия к государству», – считает Романчук.


«Не думаю, что белорусская экономика в таком уж критическом состоянии»



Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что не согласен с оценкой аналитиков, приведенных Reuters.

Действительно ли Беларусь в преддефолтном состоянии?

Иллюстрация: ex-Press.by

«Не думаю, что белорусская экономика в таком уж критическом состоянии. Видимо, аналитики оценивали не только государственный долг (он составляет меньше половины ВВП), но оценивали и политическую ситуацию в стране. Внешнюю кредитную подпитку сегодня можно ожидать только от России, с Запада – больше нет. К тому же помощь от России обусловливается политическими факторами. Наверное, совокупность этих факторов привела к тому, что Беларусь очутилась по мнению аналитиков в неприятной компании с африканскими странами», – сказал Желиба.



Почему Нацбанк принял решение сохранить ставку рефинансирования?

«На правительство есть давление со стороны аграрно-промышленного лобби и госпредприятий, которые в долгах и еле-еле держатся на плаву. Так выгоднее обслуживать директивные кредиты», – считает Желиба.


Что будет, если эта ситуация продлится долго?

«Понятно, что ставка рефинансирования должна быть над инфляцией. В противном случае кредитные проценты, получаемые банками, будут съедаться инфляцией. Банки будут работать в ущерб себе, кредитные ресурсы будут уменьшатся. Пока Нацбанк принял решение «и нашим, и вашим», и стал не трогать ставку рефинансирования», – отметил Желиба.
 
 
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