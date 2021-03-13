Профсоюзы Беларуси предлагают освободить работающих пенсионеров от взносов в ФСЗН

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Часть предложений по совершенствованию пенсионного обеспечения уже находятся в стадии практической проработки. В частности, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич представила механизм развития дополнительного пенсионного страхования по системе «3 + 3», пишут «Минск-Новости».

Что такое система «3 + 3»

Предполагается, что работник может отчислять из своей зарплаты 3 % на персональный счет для получения дополнительной пенсии и аналогичный процент на этот же счет будет перечислять наниматель. Причем эти средства наниматель будет брать из тех 28 % страховых взносов, которые и сегодня им уплачиваются, поэтому дополнительной нагрузки для бизнеса такая система не принесет.

Что с дополнительной пенсией сегодня

Отмечается, что на текущий момент доля работников, которые участвуют в программах накопления дополнительной пенсии, составляет всего 5 %. Такие программы планируется сохранить и при введении новых механизмов.



Дифференциация пенсионных выплат

Минтруда прорабатывает возможные варианты того, как дифференцировать размер пенсий и повысить их размер в зависимости от уровня зарплаты и трудового стажа работника. Такая схема позволит избежать уравниловки и выплачивать пенсию в соответствии с размером трудового вклада работника.



Отложенная пенсия

Механизм отложенной пенсии действует в Беларуси с 2012 г. и означает, что работник, достигший пенсионного возраста, может продолжить работу и отказаться на это время от пенсионных выплат. При этом размер пенсии, которую он будет получать, уйдя на заслуженный отдых, значительно увеличится. К примеру, по расчетам экспертов, за 5 лет отложенной пенсии размер выплат может вырасти в 1,7–1,8 раза. Пока такая схема не получила широкого распространения в стране: таким правом воспользовались около 6 тыс. работников, поскольку многие просто не знают об этой возможности.

Перераспределение взносов между нанимателями и работниками

Представители бизнес-союзов неоднократно предлагали изменить подходы к соотношению взносов и уравнять страховые отчисления нанимателя и работника. При этом Федерация профсоюзов категорически возражает против такой инициативы, поскольку она может привести к снижению размеров реальной зарплаты. Против этого выступают и представители власти, опасаясь, что при введении такого механизма невозможно будет получить гарантию, что наниматели повысят зарплаты работникам пропорционально размеру страховых выплат.

Возможности для работающих пенсионеров

Вопросы, связанные с пенсионными выплатами для работающих пенсионеров, также находятся на стадии проработки. По словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, данная проблема затрагивает интересы более 400 тысяч человек.

— Сегодня в стране принята национальная стратегия активного долголетия. Одна из целей, заложенных в этой программе, — это стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан. Но существующие подходы противоречат этому, — пояснил глава ФПБ. — Сейчас, если работник продолжает работать по достижении пенсионного возраста, размер его пенсии не пересчитывается независимо от того, сколько он еще проработал на пенсии. При этом работник по-прежнему отчисляет страховые взносы. К тому же определенным коэффициентом ограничивается и размер его пенсии. Это не мотивирует людей дальше продолжать легально работать.

В организации предлагают освободить такую категорию работников от уплаты 1 % от зарплаты в Фонд социальной защиты населения либо же производить перерасчет заработной платы с учетом работы после достижения пенсионного возраста.