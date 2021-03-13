Татьяна Северинец и пять женщин из Витебска подали в суд на РОВД

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сообщает «Радыё Рацыя». Шесть женщин, которых задержали 13 января на прогулке со скандинавскими палками в лесу под Витебском, подали иски в суд на незаконные, по их мнению, действия сотрудников Первомайского РОВД. 12 марта дело рассмотрел суд Первомайского района Витебска . Вердикт: жалобы всех женщин отклонены,«Радыё Рацыя».





Иски на Первомайский РОВД подали Татьяна Северинец, Людмила Володкевич, Тамара Ильина, Людмила Каминская, Елена Коснова, Раиса Кухто.





После задержания утром 13 января всех женщин до вечера держали в РОВД, по их словам, без еды. Затем четверых — Володкевич, Каминскую, Коснову, Кухто — отправили в ИВС, они там находились сутки до суда. Северинец хотели судить вечером 13 января, но было уже поздно для заседания, и ее отпустили домой. Ильиной стало плохо, и ее отвезли в больницу.





Гражданское дело рассматривала судья Жанна Васильева.





— Мы подали иски, чтобы суд признал незаконным наше задержание, отправку в ИВС и условия содержания там. Мы не требовали ни моральной, ни материальной компенсации. Хотя одна из нас — Тамара Ильина — после задержания была госпитализирована на 10 дней, — пояснила Татьяна Северинец.





За действия сотрудников Первомайского РОВД на суде отвечал замначальника, подполковник Иван Долгий. Он выслушал претензии женщин, не задав им ни одного вопроса. И кратко объяснил: милиция все сделала правильно, закон позволяет держать людей в ИВС до 72 часов, если их подозревают в проведении несанкционированного массового мероприятия. Об условиях содержания в изоляторе пожилых женщин он не сказал ни слова.





Судья Жанна Васильева поддержала позицию представителя МВД. Она отклонила все 6 жалоб и обязала каждую заявительницу оплатить судебные издержки — по 4 рубля 85 копеек.





Это был первый случай в Витебске, когда задержанные по статье 23.34 КоАП решили отстоять свое право на цивилизованное обращение к себе со стороны милиции.





Что произошло?





Утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.





Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».





19 и 20 января судьи Вероника Борисова и Владимир Цариков прекратили в отношении женщин дела за недоказанностью вины.





Но прокуратура опротестовала в областной суд решения судов Первомайского и Октябрьского районов Витебска.





«Вывод о недоказанности вины указанных лиц в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорилось в протесте прокуратуры.





10 февраля судьи Витебского областного суда Светлана Иванова и Ирина Смолякова отклонили протесты городской прокуратуры. Решение касается всех шести женщин, которые были фигурантками этого нашумевшего на всю страну административного дела.