На форуме муниципальных депутатов в Москве - массовые задержания









сообщил корреспондент DW. Полиция сорвала проведение форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", организованный штабом проекта "Объединенные демократы". Об этом в субботу, 13 марта,корреспондент DW.





Форум проходил в отеле "Измайлово", где собрались около 200 человек. Полицейские задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, политиков Владимира Кара-Мурзу-младшего, Евгения Ройзмана, мундепа Тимирязевского района Юлию Галямину, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина и других.





По словам полицейских, их вмешательство связано с "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ". По данным корреспондента DW, изначально полиция пообещала задержать "вообще всех", но потом репортеров начали все же выпускать из зала. Как уточняет издание "Медиазона", задержаны журналистка Znak.com Анастасия Мельникова и репортер Sota.vision Артем Кригер. Когда собравшихся начали выводить из зала, часть присутствующих принялась выкрикивать: "Мародеры! Позор!"





Как следует из фото журналиста Тимура Олевского, в одном из автозаков - не менее десяти человек. В списках задержанных, составляемых правозащитной организацией "ОВД-Инфо", на 11.45 мск - 30 человек.





Между тем у здания гостиницы дежурили свыше десяти автозаков, в них по одному заводили участников мероприятия. По информации телеканала "Дождь", на задержанных собираются оформлять протоколы по статье 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией),