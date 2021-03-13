В 2022 году на автомобилях Renault появится новый логотип компании

Источник материала: Tut.by

Французский автопроизводитель представил новую версию своего логотипа, хотя впервые измененный вариант фирменного ромба можно было увидеть в январе в рамках презентации стратегии «Ренолюция» на электрическом шоу-каре Renault 5.









В Renault говорят, что официально утвердить новую эмблему убедили «позитивные отзывы аудитории». «Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности», — поясняет главный дизайнер Renault Жиль Видаль.





Ромб является символом Renault с 1925 года, но с тех пор его оформление неоднократно менялось. Предыдущая версия эмблемы Renault создана в 1992 году и обновлена в 2015 году, а разработка нового варианта велась с 2019 года. Сперва новый логотип будет использоваться на сайтах и в фирменных брошюрах компании, на серийных же моделях Renault он появится в 2022 году. К 2024 году новая эмблема станет неотъемлемым атрибутом всего модельного ряда компании.