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В 2022 году на автомобилях Renault появится новый логотип компании

13.03.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский автопроизводитель представил новую версию своего логотипа, хотя впервые измененный вариант фирменного ромба можно было увидеть в январе в рамках презентации стратегии «Ренолюция» на электрическом шоу-каре Renault 5.



В Renault говорят, что официально утвердить новую эмблему убедили «позитивные отзывы аудитории». «Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности», — поясняет главный дизайнер Renault Жиль Видаль.


Ромб является символом Renault с 1925 года, но с тех пор его оформление неоднократно менялось. Предыдущая версия эмблемы Renault создана в 1992 году и обновлена в 2015 году, а разработка нового варианта велась с 2019 года. Сперва новый логотип будет использоваться на сайтах и в фирменных брошюрах компании, на серийных же моделях Renault он появится в 2022 году. К 2024 году новая эмблема станет неотъемлемым атрибутом всего модельного ряда компании.

 
 
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Renault представила новую версию своего логотипа. К 2024 году новая эмблема станет неотъемлемым атрибутом всего модельного ряда компании.
 
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