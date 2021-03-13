В Житковичском районе столкнулись грузовик и Audi, водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе столкнулись МАЗ и Audi — погиб мужчина, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

ДТП произошло вечером 12 марта возле деревни Знаменка Житковичского района.

В результате столкновения в салоне легкового автомобиля оказался зажат водитель. 40-летний мужчина погиб на месте.

Водитель грузовика не пострадал.

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