Лукашенко о фильме про «золотое дно»: Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко после участия в «Минской лыжне» ответил на вопросы журналистов и прокомментировал информацию, озвученную в фильме о его «золотом дне», который вышел в интернете, передает БЕЛТА.

В фильме рассказывается о роскоши, в которой якобы живет Президент. Белорусский лидер подчеркнул лживость этой информации.

Глава государства рассказал, что еще не смотрел фильм.

Белорусский лидер отметил, что никогда не позволил бы себе говорить одно, а делать другое, потому что выглядел бы крайне негативно в глазах тех людей, которые его поддерживают.

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