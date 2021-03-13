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Дженнифер Лопес рассталась с женихом

13.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дженнифер Лопес рассталась с женихом

Иностранные СМИ сообщают о том, что Дженнифер Лопес рассталась с женихом Алексом Родригесом, пишет starhit.ru со ссылкой на TMZ. 

51-летняя Лопес должна была выйти замуж в прошлом году, но из-за пандемии торжество отменили. Влюбленные были помолвлены с 2019 года. 

Недавно стало известно о том, что пара распалась. Что именно стало причиной раскола, пока неизвестно. 

Сейчас Дженнифер находится в Доминиканской Республике, где работает над боевиком Shotgun Wedding, съемки которого переносились из-за пандемии.

Фото: Instagram @jlo

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Иностранные СМИ сообщают о том, что Дженнифер Лопес рассталась с женихом Алексом Родригесом, пишет starhit.ru со ссылкой на TMZ.  51-летняя Лопес должна была выйти замуж в...
 
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