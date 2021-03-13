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Дженнифер Лопес рассталась с женихом
Источник материала: ОНТ
Иностранные СМИ сообщают о том, что Дженнифер Лопес рассталась с женихом Алексом Родригесом, пишет
51-летняя Лопес должна была выйти замуж в прошлом году, но из-за пандемии торжество отменили. Влюбленные были помолвлены с 2019 года.
Недавно стало известно о том, что пара распалась. Что именно стало причиной раскола, пока неизвестно.
Сейчас Дженнифер находится в Доминиканской Республике, где работает над боевиком Shotgun Wedding, съемки которого переносились из-за пандемии.
Фото: Instagram
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Иностранные СМИ сообщают о том, что Дженнифер Лопес рассталась с женихом Алексом Родригесом, пишет starhit.ru со ссылкой на TMZ. 51-летняя Лопес должна была выйти замуж в...
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