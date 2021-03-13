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Команда Александра Лукашенко победила в эстафете на «Минской лыжне»
Источник материала: ОНТ
Команда Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня-2021» в «Раубичах»,
Вместе с Президентом, который завершал гонку, в составе эстафетного квартета были Людмила Калинчик, Светлана Коношенко, Николай Лукашенко.
Команды Витебского и Брестского облисполкомов заняли второе и третье места.
Вместе с командой Александра Лукашенко в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км приняли участие команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.
Фото: БЕЛТА
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Команда Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня-2021» в «Раубичах», передает БЕЛТА....
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