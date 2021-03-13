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Собака так устала, что ела бульон, лежа на боку (ВИДЕО)

13.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака так устала, что ела бульон, лежа на боку (ВИДЕО)

Видео, в котором собака показала, как можно есть, когда совсем нет сил, опубликовал ridus.ru.

Женщина из Техаса поделилась видео, в кадре которого ее собака Куки лакает куриный бульон, лежа на боку на полу. Хозяйка пса рассказала, что перед этим Куки охраняла свою младшую сестру, которой сделали операцию. Собака так устала, что даже не могла поднять голову.

Комментаторы посочувствовали животному, а некоторые узнали в обессиленном псе себя: «Как я себя чувствую весь день!», «Это я по утрам в понедельник», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором собака показала, как можно есть, когда совсем нет сил, опубликовал ridus.ru. Женщина из Техаса поделилась видео, в кадре которого ее собака Куки лакает...
 
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